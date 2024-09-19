Diğer araçların aksine yazılım sistemleriyle donatılan elektrikli araçlar, bazen kendiliğinden patlayabiliyor. Peki kendiliğinden değil de, saldırı amaçlı böyle bir şey olabilir mi? Elektrikli arabalar uzaktan patlatılabilir mi?

Lübnan'daki Hizbullah tarafından kullanılan iletişim cihazlarına yapılan siber saldırıda el telsizleri patlatıldı.

Bu olay, akıllara “Elektronik cihazları, telefonlarımızı uzaktan patlatabilirler mi?”, “Elektrikli araçlar uzaktan patlatılabilir mi?” gibi yeni soruları getirdi.

Evet, elektrikli arabalar uzaktan patlatılabilir.

Elektrikli araçlar, diğer araçlardan farklı olarak pek çok yazılım sistemiyle dolu. Saldırı düzenlemek isteyen kişi, arabanın kontrol sistemine (ECU) ulaşabilirse pek çok sisteme erişebilir. Bu sistemlere motor kontrolü ve batarya yönetimi dahil.

Batarya yönetim sistemine eriştiği takdirde; bataryaya fazla yükleme yaparak kısa devre ya da fazla ısıtma gerçekleştirilebilir. Hâliyle elektrikli arabada patlama olur.

Kontrol sistemine erişilerek de patlama yapılabilir.

Elektrikli araçların uzaktan patlatılması için arabanın güncelleme yazılımlarına sızılabiliyor. Mesela bir saldırgan, elektrikli arabanın yazılım güncellemesine sahte bir güncelleme yüklerse aracın kontrol sistemini bozabilir. Bozulan sistem, patlamaya kadar gidebilir.

Elektrikli araba üreticileri, bu tehlikelere karşı güvenlik önlemi alıyor.

Evet, elektrikli arabalar uzaktan patlatılabilir ancak bunu öyle herhangi biri yapamaz. Çok ciddi profesyonellik gerektirir çünkü bu arabaların güvenlik önlemleri azımsanamaz. Yazılımlar ve güncellemeler, şifreleme ve kimlik doğrulamayla korunuyor.

Bunun yanı sıra bataryalar, fiziksel hasara karşı koruyucularla ve yangın önleyici maddelerle dolu. Bu yüzden elektrikli arabaları patlatmak teoride mümkün olsa da kolay bir şey değil.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir: