439 Yıl Önce Gerçekleşen Dev Güneş Fırtınası Tekrarlanabilir

Bilim insanları, günümüzden 439 yıl önce gerçekleşen ve 3 gece boyunca gökyüzünün adeta alevler içinde yanıyormuş gibi görünmesine yol açan dev güneş fırtınasının, içinde bulunduğumuz yüzyılda tekrarlanabileceğini açıkladılar.

2020 yılında sık sık duymaya alıştığımız felaket haberleri, 2021 yılında da karşımıza çıkmaya devam ediyor. Cornell Üniversitesi'nden gök bilimciler ve Portekizli astronomlar tarafından yapılan açıklamalara göre sonuncusu 1582 yılında kayda geçen dev güneş fırtınalarının bir yenisi, içinde bulunduğumuz yüzyılda gerçekleşebilir.

Gökyüzünü üç gece boyunca yaşıyormuşçasına aydınlatan olay ile ilgili olarak Avrupa ve Asya'daki düzinelerce şehirde kayıtlar bulmak mümkün. Olayla ilgili olarak ortaya çıkarılan metinlerden birinde dev güneş fırtınaları ile ilgili olarak “Gökyüzünün tamamı alevler içinde gibiydi; sanki gökyüzü yanıyordu” ifadeleri yer alıyor.

Dev güneş fırtınası, şehirlerin elektrik hatlarına kadar tüm elektronik altyapıyı ve cihazları etkileyebilir

Günümüzden 439 yıl önce gerçekleşen dev güneş fırtınaları ile ilgili kayıtları ve günümüz Güneş faaliyetlerini inceleyen bilim insanları, içinde bulunduğumuz yüzyılda benzer bir dev güneş fırtınası gerçekleşebileceğini aktardılar. Günümüzden yüzyıllar önce gerçekleşen fırtına, müthiş bir korkuya neden olsa da ciddi bir hasara neden olmamıştı. Bugüne geldiğimizde ise durum tamamen farklı olabilir.

Güneş fırtınaları, yıldızımız Güneş’teki olağan dışı patlamaların etkisiyle yüklü parçacıkların uzaya yayılmasıdır. Bu yüklü parçacıklar, elektronik cihazlarla etkileşime girdiklerinde çok ciddi hasarlara neden olabilirler. Dolayısı ile olası bir dev güneş fırtınasında yörüngede dönmekte olan binlerce uydu, bilgisayarlar, telefonlar, hatta tüm elektrik şebekesi; tehlikeli bir sınavdan geçebilir.

Yine de şu an için panik yapmamızı gerektiren bir durum bulunmuyor. Zira bilim insanlarının söz konusu öngörüsü bir tahminden ibaret ve bu tahminin gerçekleşeceği tarih için bugün ya da yarın gibi yakın bir tahmin değil, içinde bulunduğumuz ve sona ermesine 80 yıla yakın bir zaman bulunan 21. yüzyıl gösteriliyor. Dolayısı ile elektronik cihazlarınızı güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz.