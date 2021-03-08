Güneş'in Bugüne Kadar Hiç Görmediğiniz Güzellikte Fotoğrafı

Uzay fotoğrafçılığı ile uğraşan bir Reddit kullanıcısı, Güneş'in bugüne kadarki en benzersiz hallerinden bir tanesini fotoğrafladı. Tutulma olayları sırasında kendini gösteren kromosfer katmanının fotoğrafını çeken kullanıcı, ortaya benzersiz bir görüntü koydu.

Yıllardır insanların merak saldıkları bir sektör olan uzay fotoğrafçılığı, akıllı telefonların kameralarının gelişmesiyle daha da popüler hale geldi. Bugün gerekli ekipmanlara sahip olan hemen herkes, profesyonel ya da amatör olarak uzay fotoğrafçılığı yapabiliyor. Yapılan çekimlerse bugüne kadar görülmemiş güzellikte olabiliyor. Şimdi sizlere, bugüne kadar hiç görmediğiniz bir Güneş fotoğrafından bahsedeceğiz.

Reddit'te TheVastReaches kullanıcı ismini kullanan bir uzay fotoğrafçısı, sahip olduğu ekipmanlar ile Güneş'in benzersiz bir fotoğrafını yakaladı. Bu fotoğraf, Güneş'in "Renk Yuvarı" ya da "kromosfer" olarak isimlendirilen bir katmanını gözler önüne seriyor. Daha çok Güneş tutulması olaylarında kendini gösteren katman, kendine hayran bırakan bir yapıya sahip.

İşte bir uzay fotoğrafçısı tarafından çekilen o fotoğraf

Yukarıdaki görüntünün, yüksek teknolojilerle donatılmış bir gözlemevinden çekildiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu fotoğraf, TheVastReaches'ın evinin arka bahçesinden çekildi. Çektiği fotoğrafla ilgili bazı açıklamalarda bulunan TheVastReaches, Güneş'in sahip olduğu parlaklığın bu tür görüntülerin yakalanmasını neredeyse imkansız hale getirdiğini, kontrastı ayarlamak için özel yazılımlar kullanılması gerektiğini ve kendisinin de tüm sınırları zorlayarak böyle bir görüntüyü ortaya çıkarabildiğini söylüyor.

Çektiği fotoğrafı paylaştıktan sonra gelen sorulara yanıt veren TheVastReaches, yukarıdaki fotoğrafı çekebilmek için kullandığı ekipmanlardan da bahsetti. Eğer sizler de bu denli etkileyici bir fotoğraf yayınlamak isterseniz, sahip olmanız gereken ürünler şu şekilde;

Explore Scientific AR152, teleskop (yaklaşık 1.000 dolar)

Daystar Quark, kromosfer filtresi (yaklaşık 1.500 dolar)

ASI174MM-Cool, uzay kamerası (yaklaşık 1.000 dolar)

Celestron AVX, tripod (yaklaşık 1.000 dolar)

TheVastReaches'ın yaptığı açıklamalara göre yukarıdaki fotoğrafın maliyeti, yaklaşık 4.500 dolar. Elbette bu tür bir görüntüyü işleyebilmeniz için de en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarını kullanabileceğiniz güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız bulunuyor.

Peki sizce, yukarıdaki fotoğrafı çekebilmek için bu masrafa değer mi? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.