4K Duvar Kağıtları Bulabileceğiniz 7 İnternet Sitesi

Telefonunuzda ya da bilgisayarınızda yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahipseniz, 4K görüntü kalitesine sahip duvar kağıtları ile cihazınızı size özel hale getirebilirsiniz. Akıllı telefon ve bilgisayar için 4K duvar kağıtları bulabileceğiniz internet sitelerini sizin için listeledik ve öne çıkan özelliklerini anlattık.

Kullandığımız akıllı telefonların ve bilgisayarın çözünürlük kaliteleri yükseldikçe cihazları özelleştirmek için kullandığımız duvar kağıtlarının kalitesi de aynı şekilde yükseliyor. 4K duvar kağıtları ile Windows ve Mac işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızı ya da Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınızı özelleştirebilirsiniz. Ancak 4K duvar kağıtları her yerde karşınıza çıkmayabilir.

4K duvar kağıtları sunduğunu söyleyen bazı mobil uygulamalar ve internet siteleri istenen kaliteyi her zaman sunmayabiliyorlar. Sonuçta başlığına 4K yazmakla söz konusu duvar kağıtlarının kalitesi yükselmiyor. Sizin için internet dünyasında en iyi 4K duvar kağıtları bulabileceğiniz internet sitelerini listeledik ve her bir platformun öne çıkan, farklı özelliklerini anlattık.

4K duvar kağıtları bulabileceğiniz internet siteleri:

pixabay

Simple Desktops

WallpaperStock

Pexels

Deviant Art

Wallhaven

HDwallpapers

pixabay, pek çok farklı tema üzerine fotoğraflar ve çizimler bulabileceğiniz bir stok görsel sitesi. Sitenin oldukça gelişmiş bir arama sistemi bulunuyor. Arama çubuğuna yazdığınız bir tema ile ilgili olan pek çok yüksek çözünürlüklü görsele hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.

4K duvar kağıtları için bu siteyi kullanmak istiyorsanız arama çubuğuna, 4K araba duvar kağıtları, gibi dilediğiniz bir tema ile birlikte çözünürlük kalitesini yazmanız yeterli. Arama sonuçları arasında sizin zevkinize hitap eden bir görsel mutlaka bulacaksınız.

Simple Desktops, adından da anlaşılabileceği gibi özellikle hayatını minimalizm felsefesi üzerine kurmuş kullanıcılarına hitap eden bir internet sitesi. Site üzerinden oldukça sade ancak sade olduğu kadar güçlü anlatım özelliklerine sahip 4K çözünürlükteki duvar kağıtlarına ulaşabilirsiniz.

Sitenin, en az sunduğu görseller kadar sade bir arayüzü bulunuyor. Bu da kolay bir kullanım sağlıyor. Ana sayfada bulunan menüden duvar kağıdı indirmek istediğiniz cihazı ve işletim sistemini seçerek en doğru boyuttaki 4K çözünürlüklü görsele ulaşabilirsiniz.

WallpaperStock, yalnızca 4K değil, pek çok farklı çözünürlük kalitesinde görseller bulabileceğiniz bir stok görsel sitesi. Sitenin başarılı bir kategorizasyon sistemi var. Kategoriler üzerinden, 4K oyun duvar kağıtları, gibi size en uygun temaya sahip yüksek çözünürlüklü görsele ulaşabilirsiniz.

İnternet sitesinin son derece basit ve kullanıcı dostu bir arayüzü var. Bu sayede aradığınız temaya sahip görseli kolayca bulabiliyorsunuz. Platformun bir de e-posta abonelik sistemi bulunuyor. Abonelik sistemi sayesinde platforma her hafta yüklenen 10 yeni duvar kağıdı direkt olarak e-posta adresinize geliyor. Böylece her hafta yeni görsellere zahmetsiz bir şekilde ulaşabiliyorsunuz.

Pexels üzerinden ister bilgisayar ister akıllı telefon için yüksek çözünürlüklü pek çok duvar kağıdına ulaşabilirsiniz. Pexels bir stok görsel sitesi. Yalnızca görsel değil, yüksek çözünürlüklü videolara da site üzerinden ulaşabilir ve dilediğiniz cihaza kolayca indirerek dilediğiniz yerde paylaşabilirsiniz.

HD ve 4K çözünürlüklerinin yanı sıra Pexels üzerinden 8K çözünürlük kalitesine sahip duvar kağıtları da indirmeniz mümkün. Elbette, 8K çözünürlüğe sahip bir cihaz bulmak zor ancak bir görsel böyle yüksek bir çözünürlüğe sahip olduğu zaman hangi cihazda görüntülenirse görüntülensin kullanıcılar aradaki farkın gözle görülür olduğunu fark edeceklerdir.

Duvar kağıdı ile cihazınızı özelleştirmek istiyorsanız Deviant Art üzerinden indirdiğiniz bir görsel ile en özel cihazın sizin olacağından emin olabilirsiniz. Çünkü Deviant Art, dünyanın pek çok farklı noktasından amatör ve profesyonel sanatçıların üretmiş olduğu görsellerin yayınlanıyor olduğu bir internet sitesi.

Sitedeki görsellerin her biri eşsiz ve özel olarak üretilmiş sanat eserleridir. Sitenin tek olumsuz yanı görsel boyutları üzerinden filtreleme yapamıyor olmanız. Bu nedenle seçmiş olduğunuz görsel her zaman cihazınıza uygun olmayabilir. Ancak milyonlarca seçenek arasından mutlaka size en uygun olan duvar kağıdını bulacaksınız.

Wallhaven internet sitesinin son derece gelişmiş bir arama sistemi var. Bu sayede aramak istediğiniz temaya, renk yoğunluğuna ya da görsellere eklenen etiketlere göre arama yapabiliyorsunuz ve karşınıza tam olarak sizin isteklerinize birebir uygun duvar kağıtları çıkıyor.

Sitenin diğer bir öne çıkan özelliği de sunduğu araçlar. Bir görsel seçtiniz ancak görsel cihazınıza uygun değil. Bu noktada sitenin sunduğu araçları kullanarak seçtiğiniz görseli dilediğiniz gibi kesip, biçip, düzenleyebilir ve cihazınıza en uygun hale getirdikten sonra indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

HDwallpapers internet sitesi üzerinden HD, 4K hatta 8K çözünürlükte görselleri indirerek cihazınızda duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz. Görseli indirmeden önce hangi cihazda kullanacağınızı ya da hangi sosyal medya platformunda hangi amaçla kullanacağınızı seçerek kullanımınıza en uygun boyutu yakalayabilirsiniz.

Sitenin tek negatif yanı olarak çok fazla reklam görüntülüyor olduğu söylenebilir. Aynı zamanda görsel indirmeden önce 10 saniyelik bir bekleme süresi var. Normal kullanım sırasında bu durum göze batmıyor ancak art arda görsel indirmek istediğiniz zaman bu durum sizi biraz yavaşlatacaktır.

Sizin için akıllı telefon ve bilgisayar için 4K duvar kağıtları bulabileceğiniz en iyi internet sitelerini listeledik ve platformların öne çıkan özelliklerini anlattık. Cihazları özelleştirmenin en keyifli yolu olan duvar kağıtlarınızı yüksek çözünürlüklü olarak seçerek cihazınızın ekran kalitesini ön plana çıkarabilirsiniz.