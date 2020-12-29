5 yıldır aktif olarak kullanılan bir Tesla Model S, güvenlik endişelerini artıran bir şekilde bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Sürücü olaydan yara almadan kurtulurken olay, elektrikli otomobiller hakkında bir şüpheyi gündeme getirdi.

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın piyasaya sürdüğü her araç sahip olduğu güvenlik seviyesiyle herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Fakat güvenliğiyle ünlü olsalar da Tesla'lar da zaman zaman ciddi sorunlara yol açabiliyor. İşte bunun son örneği, 23 Kasım tarihinde Tesla Model S kullanıcısı Usmaan Ahmad'ın başına geldi.

ABD'nin Texas eyaletinde Model S aracıyla yolda seyreden Usmaan Ahmad, birden aracından patlama sesleri gibi sesler duydu. Ahmad, bu seslerin ardından aracını yolun kenarına çekti. 5 yaşında olan Tesla Model S, yol kenarında durduktan sonra birden alevler püskürtmeye başladı.

5 yıllık Tesla Model S bir anda alev püskürttü:

Usmaan Ahmad, yaptığı yeni açıklamada sesi normal bir arabadaki aksın yola düşünce çıkardığı sese benzetti. Fakat bu örneğin aksine Tesla Model S tamamen sağlam bir haldeydi. Kendisi yol kenarına aracını park etmişken araç birden alev almıştı. Alevler, ön yolcu tarafındaki tekerleğin etrafında yoğunlaşıyordu.

Ahmad'ın alev püskürten Tesla Model S'i, bu olayın ardından elektrikli otomobillerle ilgili önemli bir endişeyi gündeme getirdi. Özellikle eski model Tesla Model S ve X gibi araçları ilgilendiren bu konu, araçların yaşlandıkça bataryalarının nasıl bir durumda olacağı hakkındaydı. ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ahmad'ın aracını inceleme altına aldı ve Tesla'ya bağlantı kurdu.

NHTSA, geçtiğimiz yıl Tesla sedanlarında ve SUV'lerinde yangınlara neden olabileceği iddia edilen batarya kusurlarına ilişkin bir soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturmanın fitilini ateşleyen şeyse Tesla'nın eski araçlarındaki yangın riskini azaltmak için araçlardaki yazılımla oynadığı; bu sayede araçların menzilini düşürdüğü ve şarj sürelerini uzattığı iddiasıydı.

Ahmad'ın kazasına dönecek olursak; olay yerine gelen Frisco İtfaiye Dairesi'nin idari hizmetler tabur şefi Keith Gall, Tesla'nın servis merkezi temsilcisine gönderdiği mektupta aracın bataryasının patlaması sonucunda yangının ortaya çıktığını belirtti. Tesla ve Ahmad'ın sigorta ajansı aracı incelemek üzere anlaşma sağladı. Aracın neden alev aldığı konusunda henüz yeni bir açıklama yok.