Betavolt isimli bir firma, nükleer enerji kullanarak bir batarya ürettiğini açıkladı. 50 yıl kullanılabildiği iddia edilen bataryanın telefon ve drone'larda kullanılması planlanıyor.

1900’lü yıllardan beri hayatımızda bulunan nükleer enerji, birçok farklı alanda kullanılabiliyor. Çinli bir girişim ise bu enerjinin yakında akıllı telefonlarımıza gelebileceğini söylüyor. Üstelik iddiaya göre bu teknoloji sayesinde telefonlarımızı şarj etme ihtiyacımız ortadan kalkabilir.

Bu girişim, atom enerjisini küçültme çalışmalarıyla bilinen Pekin merkezli Betavolt. Şirket, devrim yaratma potansiyeline sahip bir batarya geliştirdiğini söylüyor.

50 yıl şarj etmeden çalışabileceği söyleniyor

Betavolt’un iddiasına göre bu pil, 50 yıl şarj veya bakıma ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Bunu da 63 nükleer izotopu madenî para kadar küçük bir modüle yerleştirerek başardığını ekliyor. Açıklamaya göre nükleer pil, 15x15x5 milimetreküp boyutlarında, 3V voltajda 100 mikrowatt güç sağlıyor. Şirket, 2025’e kadar 1 watt kapasiteli bir batarya üretmeyi planladığını da ekliyor.

Şirketin amacı, bu nükleer pili seri üretime geçirerek telefon ve drone gibi cihazlarda kullanıma sunmak. Hatta hâlihazırda pilot testlerinin başladığı bile söyleniyor. Ancak çıkış tarihi konusunda bir bilgi verilmiyor.

Betavolt, nükleer pillerinin güvenil olduğunu iddia etti

Tabii ki radyoaktif maddelerin kullanımının büyük endişeleri beraberinde getirmesi, insanların bu bataryaları ceplerine sokmak istememesine neden olabilir. Betavolt, pilin çok katlı tasarımının alev almayı ve patlamayı önlediğini söylüyor. Ayrıca -60 ve 120 dereceye kadar dayanabildiği de öne sürülüyor. Güvenlik konusunda “Betavolt’un atom enerjisi pili kesinlikle güvenlidir. Dışsal radyasyon içermez ve insan vücudundaki kalp pili, yapay kalp gibi tıbbi cihazlarla kullanıma uygundur.” ifadeleri de var.

Ancak bu açıklama tüm endişeleri ortadan kaldırmıyor. Nükleer piller, yıllarca sürebilen uzun ömürleriyle bilinseler de güvenlik ve çevre konusunda soru işaretleri doğuruyor. Yani bu tarz milyonlarca insanın cebine girebilecek bir ürün çıkartmak büyük ihtimalle düzenleyicilerden baskı yiyecektir. Şirket, bununla ilgili “atomik enerji pillerinin çevre dostu” olduğunu söylerken 63 izotopun bozulma süresinden sonra radyoaktif olmayan ve çevreye tehlike teşkil etmeyen bir hâl aldığını aktarıyor.