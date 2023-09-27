Microsoft'un yapay zekâ teknolojileri geliştirmek için nükleer enerjiye yöneldiği ortaya çıktı. Şirket, düşük maliyetli ve güvenli reaktörler için yatırımlara başladı. Şirketin kurucusu ve eski CEO'su Bill Gates, yıllardır bu teknolojiyi savunuyordu.

Küresel ısınmanın doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkan "temiz enerji" arayışı, teknoloji şirketlerinin önceliklerinden bir tanesi haline geldi. Bu bağlamda; teknoloji devlerinin karbon nötr hedefleri, son dönemlerde sık sık gündeme geliyor. Şimdi sizlere, ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un konuyla ilgili son hamlesinden bahsedeceğiz. Microsoft'un temiz enerji arayışı, çevrecilerin tepkisiyle karşılaşacak gibi görünüyor.

Microsoft'un bir üst düzey yöneticisinin oluşturduğu iş listesi ortaya çıktı. Bu liste, şirketin nükleer enerjiye yöneldiğini ve yeni nesil nükleer enerji reaktörleri için kolları sıvamış durumda olduğunu gösteriyor. Hatta şirket, gelişmiş reaktörler için yatırım yapmaya da başladı. Ayrıca Microsoft, şirketin nükleer enerji çalışmalarını yönetecek bir kişiyi de işe aldı. Sızdırılan belgelerin ortaya çıkardığı bilgilere göre Microsoft'un hedeflediği şey, düşük maliyetli ve çevreci reaktörler. Microsoft, bu reaktörlerin modüler olmasını da istiyor.

Microsoft, nükleer enerjiye ihtiyaç duyacak ne yapıyor?

Microsoft'un nükleer enerjiye yönelmesinin nedeni, yapay zekâ. Teknoloji şirketleri, yapay zekâ odaklı teknolojiler geliştirmek için süper bilgisayarlar ile dev veri merkezleri kullanıyorlar ve bu cihazların çalışması, devasa miktarda elektrik tüketimine yol açıyor. Genel yaklaşım güneş enerjisi kullanma yönünde olsa da Microsoft, nükleer enerji sayesinde çok daha verimli bir çalışma yürütebileceğine inanıyor gibi görünüyor. Bu arada; şirketin kurucu ortaklarından Bill Gates'in yıllardır nükleer enerji vurgusu yaptığını da belirtelim.

Yapay zekânın geleceği gerçekten de nükleer enerjide olabilir. Peki neden?

Nükleer enerji, bugüne kadar daha çok yol açtığı felaketlerle gündem oldu. Evet, Çernobil ve Fukuşima gibi olaylardan bahsediyoruz. Ancak nükleer enerji, doğru şekilde kullanıldığında büyük avantajlar sağlar. Üstelik nükleer enerji üretimi sırasında atmosfere sera gazı salınımı da olmuyor. İşte buradan, "temiz enerji" dediğimiz şeyin aslında nükleer enerji olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Tabii tüm bunlar, riskleri ve hataları görmezden geleceğimiz anlamına gelmiyor...

Geçmişte yaşananlar ve nükleer enerji üretiminde kullanılan uranyum için oluşturulması gereken hassas tedarik zinciri, bugüne dek bu teknolojiden uzak kalınmasına yol açtı. Aslında gerekli yatırımın yapılması, nükleer enerjinin risklerini minimize edebilir ki Microsoft, milyar dolarlık yatırımları ile bunu mümkün kılabilir.

Bugüne kadar yaşanan en büyük nükleer felaketler ile ilgili detaylı bilgi almak için: