500 Doların Altındaki En İyi 5 Çinli Akıllı Telefon

Amiral gemisi telefonların fiyatları 1000 dolar seviyesine ulaştı. Kullanıcılar da doğal olarak daha ucuz ve performanslı telefonları tercih etmeye başladı. Biz de sizler için 500 dolar altındaki 5 Çinli telefonu listeledik.

Ucuz telefonların birkaç sene önceye nazaran çok daha üst düzey performanslar sunduğu aşikar. Bir zamanlar üst düzey telefon sınırı olarak nitelendirebileceğimiz 500 dolarlık sınır, amiral gemisi modellerinin 1000 dolar civarında satılmaya başlamasıyla artık orta seviye kategorisine indiler. Biz de sizler için Çinli firmaların 500 dolar altındaki en iyi 5 telefonunu sıraladık. Ayrıca her 500 doların Türkiye telefon piyasasında gerçekten 500 dolara karşılık gelmediğini de hatırlatalım :)

1. Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi'nin 300 dolara amiral gemisi özelliklerini sunduğu bu cihaz, gelişmekte olan marketlerde dikkat çekmesinin yanı sıra gelişmiş pazarlarda da oldukça heyecan uyandırdı. Sadece birkaç -nispeten önemli olmayan- özelliğin eksik olduğu Pocophone F1, ortalamanın üstündeki kamerasıyla da gönüllerde taht kurdu. Telefonun Türkiye fiyatı şu an için 2500 TL seviyesinde.

2. Xiaomi Mi 8

Geçtiğimiz sene tanıtılan fakat hala oldukça sevilen bir telefon olan Xiaomi Mi 8, 500 doların altındaki fiyatıyla oldukça mantıklı bir seçenek. Snapdragon 845 ve 6GB RAM ile gelen cihazın ekranında bir çentik bulunurken boyutu ise 6,21 inç. Arka tarafında ikili kamera kurulumuna rastladığımız telefonunun Türkiye'deki satış fiyatı 3000 TL dolaylarında.

3. Meizu 16th

Çentik olayını ve telefonlara absürt paralar vermeyi sevmiyorum diyorsanız göz gezdirmenizi önerdiğimiz bir seçenek olan Meizu 16th, 6 inçlik 1080p AMOLED bir ekrana sahip. Diğer telefonlarda olduğu gibi Snapdragon 845 ve 6 GB RAM ile gelen cihaz, FlyMe arayüzünü kullanıyor. Telefonun Türkiye fiyatı ise yaklaşık 3100 TL.

4. Xiaomi Mi MIX 3

Gerçek çerçevesiz telefonların ilklerinden olan ve kızaklı bir tasarıma sahip olan Mi MIX 3, Xiaomi'nin Mi 8'den sonraki gerçek amiral gemisi modeli. Pocophone ve Mi 8 gibi Snapdragon 845 ile gelen cihazın yurt dışı fiyatı şu an yaklaşık 500 dolarken Türkiye'de 4000 TL civarında satılıyor.

5. Lenovo Z5 Pro GT

Lenovo'nun çok kısa bir süre önce tanıttığı Z5 Pro GT, Snapdragon 855 kullanan ilk cihazlardan bir tanesi. Mi MIX 3'te olduğu gibi kızaklı tasarımla gelen telefon, arkada ve önde ikişer tane olmak üzere 4 adet kameraya sahip. Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ve fiyatlandırılması ile ilgili bir bilgi şu an için maalesef bulunmamakta.