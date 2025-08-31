Türkiye’de mobil iletişim altyapısında yeni bir dönem başlamak üzere. Yıllardır hazırlıkları süren 5G teknolojisine geçiş için en kritik adımlardan biri olan ihale süreci resmiyet kazandı. Alınacak kararlar, hem operatörlerin yatırım planlarını hem de kullanıcıların gelecekteki internet deneyimini doğrudan etkileyecek.

Türkiye’de 5G sürecine geçiş için önemli adımlardan biri olan frekans tahsis ihalesi, 16 Ekim’de gerçekleştirilecek. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenecek ihaleye yalnızca Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone katılabilecek.

BTK, ihalenin şartnamesini 31 Ağustos 2025’te yayımlanan Resmî Gazete ilanıyla duyurdu. İhaleye başvurular 9–16 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek ve süreç BTK ana yerleşkesinde saat 10.30’da başlayacak. Yetkilendirmelerin ardından, 5G hizmetlerinin 1 Nisan 2026’dan itibaren Türkiye’de kullanıma açılması planlanıyor.

Sadece üç operatör ihaleye girebilecek

İhalede 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 11 paket satışa sunulacak. Bu paketler, 2042 yılına kadar geçerli olacak şekilde en fazla üç işletmeciye tahsis edilebilecek. Aynı zamanda 2029’da sona erecek mevcut yetkilendirmeler de yeni kapsama dâhil edilecek.

Ancak ihale ilanındaki iki nokta dikkat çekiyor. Katılımın sadece üç operatörle sınırlandırılması rekabet açısından tartışma yaratırken aynı zamanda bir operatörün tüm paketleri alabilme ihtimali tekel riskini gündeme taşıyor. Bu durumun önüne geçilmesi için teknik şartnamede ek sınırlamaların olup olmadığı merak konusu.

Türkiye’nin 5G’ye geçişinde kritik bir dönüm noktası olan bu ihale, hem sektörün yönünü hem de kullanıcıların alacağı hizmet seçeneklerini doğrudan etkileyecek. İhalenin nasıl sonuçlanacağı ve rekabet ortamını nasıl değiştireceği ise önümüzdeki dönemde en çok merak edilen konulardan biri olacak.