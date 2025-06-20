Turkcell ve Amazon Türkiye, dijital hizmetlere erişimi kolaylaştıran yeni bir iş birliğiyle özel bir marka sayfası oluşturdu. Kullanıcılar artık Amazon üzerinden Turkcell hattı açma, internet başvurusu yapma ve TV+ üyeliği başlatma işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tüm hizmetlere ulaşmak çok daha pratik ve erişilebilir hale gelecek.

Turkcell ve Amazon Türkiye, dijital hizmet erişimini kolaylaştıracak yeni bir iş birliğine imza attı. Artık kullanıcılar, Amazon’un web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Turkcell’in bazı hizmetlerine kolayca ulaşabilecek.

Turkcell ve Amazon Türkiye’nin yaptığı iş birliğiyle artık Amazon’un sitesinde Turkcell’e özel bir marka sayfası yer alıyor. Bu sayfa üzerinden kullanıcılar, Turkcell, Superonline ve TV+ hizmetleri hakkında detaylı bilgilere kolayca ulaşabiliyor.

Tüm dijital işlemler tek sayfada buluşuyor

Üstelik Amazon üzerinden Turkcell hattınızı açtırabilir, Superonline için başvurunuzu yapabilir ya da TV+ üyeliğinizi tek tıkla başlatabilirsiniz. Kısacası bu ortaklık, dijital işlemleri hızlandırıp hepsini tek çatı altında toplama derdine son veriyor.

Yakın zamanda bu iş birliğinin kapsamı daha da genişletilecek gibi görünüyor. Planlara göre, Amazon’daki Turkcell sayfasında Turkcell Pasaj ürünleri de yer alacak. Böylece dijital hizmetlere ulaşmak çok daha pratik ve erişilebilir hale gelecek.