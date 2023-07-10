Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin 5G'ye geçişi için planlanan tarihi açıkladı.

Türkiye’nin 5G’ye geçişi henüz tam anlamıyla gerçekleşemedi. Öyle ki günümüzde bile 5G’nin kullanılabildiği tek yer İstanbul Havalimanı olmaya devam ediyor. Fakat sektörden 5G’ye yönelik yatırım açıklamaları son haftalarda peşi sıra gelmeye başlamıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yaptığı paylaşımla 5G’ye geçiş için tarih verdi. Bakan, 5G’ye geçiş için çalışmaların hızlandırıldığını, önceliğin yerli ve millî ürünlerin kullanılması olacağını vurguladı ve geçişin tarihini paylaştı.

Türkiye, 5G’ye 2024’te geçmeyi planlıyor:

"Hayatınızı kolaylaştıracak gelişmelere dair haber vermek alışkanlığımız oldu! 5G'ye geçiş için çalışmalarımızı hızlandırdık. Hâlihazırda 4,5G baz istasyonu geliştirme projesi olan ULAK baz istasyonlarımız, yaklaşık 2 bin 447 sahada aktif olarak kullanılmakta... 5G yol haritasında önceliğimiz yerli ve millî ürünlerin kullanılması olacak. 5G altyapımızın kritik şebeke unsurlarının BTK tarafından tanımlanan “millî haberleşme ürünü” niteliğinde olması için çalışmalarımız devam ediyor. Siz ışık hızında haberleşebilin diye biz durmadan proje üretiyor, uyguluyor, teknoloji ile harmanlıyor; memleketin hizmetine sunmaya devam ediyoruz!"

Bakan Uraloğlu, oluşturulmakta olan yol haritası kapsamında 5G’ye geçişin 2024 yılında gerçekleşmesinin planlandığını açıkladı. 5G altyapısının kritik parçalarının BTK tarafından tanımlanan “millî haberleşme ürünü” niteliğinde olması için çalışmaların devam ettiğini paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda Nokia’nın yaptığı 5G açıklaması: “Biraz daha zaman gerekiyor”

Haziran ayında Türk İnternet’e konuşan Nokia Ülke Müdürü Erensoy Bilgin, Karel’in 5G baz istasyonları üretmeye başladığını açıklasa da geçiş için biraz daha zaman gerektiğini vurgulamıştı.