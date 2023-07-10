Türkiye’nin 5G’ye geçişi henüz tam anlamıyla gerçekleşemedi. Öyle ki günümüzde bile 5G’nin kullanılabildiği tek yer İstanbul Havalimanı olmaya devam ediyor. Fakat sektörden 5G’ye yönelik yatırım açıklamaları son haftalarda peşi sıra gelmeye başlamıştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yaptığı paylaşımla 5G’ye geçiş için tarih verdi. Bakan, 5G’ye geçiş için çalışmaların hızlandırıldığını, önceliğin yerli ve millî ürünlerin kullanılması olacağını vurguladı ve geçişin tarihini paylaştı.
Türkiye, 5G’ye 2024’te geçmeyi planlıyor:
Bakan Uraloğlu, oluşturulmakta olan yol haritası kapsamında 5G’ye geçişin 2024 yılında gerçekleşmesinin planlandığını açıkladı. 5G altyapısının kritik parçalarının BTK tarafından tanımlanan “millî haberleşme ürünü” niteliğinde olması için çalışmaların devam ettiğini paylaştı.
Geçtiğimiz haftalarda Nokia’nın yaptığı 5G açıklaması: “Biraz daha zaman gerekiyor”
Haziran ayında Türk İnternet’e konuşan Nokia Ülke Müdürü Erensoy Bilgin, Karel’in 5G baz istasyonları üretmeye başladığını açıklasa da geçiş için biraz daha zaman gerektiğini vurgulamıştı.