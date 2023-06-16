Türk İnternet'e konuşan Nokia Ülke Müdürü Erensoy Bilgin, şirket olarak Türkiye'deki planlarını paylaştı. Bilgin, üretim üssü planlarının yanı sıra mevcut 5G sistemleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Dünya çapında telekomünikasyon altyapısında yüz yılı aşkın süredir rol oynayan Nokia’dan Türkiye için de büyük haberler geldi. Türk İnternet’ten Ernur Öktem’e konuşan Nokia Ülke Müdürü Erensoy Bilgin, ülkemizi bir üretim üssü haline getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Söz konusu üretim, özellikle 5G baz istasyonlarını kapsayacak. Bilgin, ayrıca Nokia olarak 5G alanında Türkiye’de bir ekosistem de oluşturmaya çalıştıklarını paylaştı. 5G’nin en önemli bacağının da endüstri olduğunu vurguladı.

Türkiye’de henüz 5G sadece bir yerde var ancak Nokia, baz istasyonlarının üretimine başladı:

Bilgin, Türkiye’de (İstanbul Havalimanı dışında) 5G’nin olmadığını belirtse de Karel ile iş birliği yaptıklarını, bu kapsamda Karel’in Nokia adına baz istasyonu üretmeye başladığını açıkladı. Karel tarafından üretilen tüm baz istasyonlarının da Türkiye’deki Nokia müşterileri tarafından kullanıldığı ifade edildi.

Türkiye’den 10 yıl içinde 1 milyar euroluk ihracat yapılabilir:

Bilgin, Karel ile yaptıkları anlaşmanın yanı sıra 5 ila 10 yıl arasında Türkiye’yi bir yatırım üssü haline getirmeyi planladıklarını açıkladı. Şu anda da Karel’in Ankara Sincan’da yeni bir fabrika inşa etmekte olduğunu paylaştı.

Nokia olarak yaptıkları simülasyonlarda 10 yıl içinde 1 milyar euroluk ihracatın mümkün olduğunu gördüklerini ifade etti. Ancak bu hedefe yalnızca yapılacak düzenlemeler ve desteklerle ulaşılabileceğinin altını çizdi.

5G’nin endüstrideki yeri ne olacak? Bu soruya bir örnek ile cevap verildi:

“5G Advanced teknolojisi şu an hayata geçmek üzere. 5G de latency yani gecikme 20 mili saniyelerin altına indi. Bu süre 5G Advanced’te ise 1 milisaniyelere kadar inecek. Gerçek zamana yakın tepkime süreleri ile işlerinizi yapabilir hale geleceksiniz.

Peki bu ne demek, biz Türkiye’deki ilk ticari network şebekesini kurduk (Private Network/ Private Wireless). Bunu Türk Telekom ile birlikte Arçelik’in Çayırova’daki bulaşık ve çamaşır makinesi fabrikasında şu anda Nokia’nın altyapısını sağladığı 4,5G şebekesi ile gerçekleştiriyor. 5G’ye izin verildiğinde bunu 5G ile yapacaklar. Bu haliyle bile fabrikada işlerin Wi-Fi’a kıyasla %25 hızlandığı gözlemlendi.

Bu da 40 tane robotla yapacağınız üretimi 30 tane robotla yapabilir hale gelmeniz demek oluyor ki çok büyük bir tasarruf anlamına gelir."

Bilgin, Nokia olarak endüstride dönüşümün sağlanması için Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Bakanlıklar, Tübitak ve HTK ve ULAK gibi şirketler ve kurumlar dahil herkes ile iş birliği halinde olduklarını da ifade etti.

5G desteklenen telefon sayısı istenen düzeyde değil:

“Yakında 5G ihalesi olur mu?” sorusunu yanıtlayan Bilgin, dikkat çeken bir noktaya da parmak bastı. Ayrıca ülkemizde 5G destekleyen telefon sayısının istenen düzeyde olmadığını ifade etti:

“Zaten operatörler için çok geniş bir pazar henüz oluşmadı. 5G destekleyen telefon sayısının istenen seviyelerde olmadığını biliyoruz. Buna ek olarak halen 4G’ye yapılan yatırımların geri dönüşü alınmış değil."

Bunlar ve üzerine yaşanan deprem ile artan maliyetlerle birlikte kötü bir tabloya da işaret edildi:

“[Operatörler] Şubat ayında yaşadığımız deprem facisasında da çok büyük maliyetlere girdiler. Tüm bunlara birlikte baktığımızda 5G’nin son kullanıcılara sunulması için biraz daha zaman gerektiğini düşünüyoruz.”