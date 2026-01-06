[6-20 Ocak] Toplam Değeri 12 Bin TL'yi Aşan 11 Oyun Xbox Game Pass’e Ekleniyor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Geçtiğimiz aylarda Xbox Game Pass kütüphanesine Call of Duty: Modern Warfare III dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Ekleneceği Tarih
|Brews & Bastards
|295 TL
|6 Ocak
|Little Nightmares Enhanced Edition
|849 TL
|6 Ocak
|Atomfall
|2.050 TL
|7 Ocak
|Lost in Random: The Eternal Die
|629,01 TL
|7 Ocak
|REMATCH
|599 TL
|7 Ocak
|Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition
|1.399 TL
|7 Ocak
|FINAL FANTASY
|419 TL
|8 Ocak
|Star Wars Outlaws
|2.800 TL
|13 Ocak
|My Little Pony: Bir Tanyele Tepesi Gizemi
|882 TL
|15 Ocak
|Resident Evil Village
|1.399 TL
|20 Ocak
|MIO: Memories in Orbit
|849 TL
|20 Ocak
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.