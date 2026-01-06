Tümü Webekno
[6-20 Ocak] Toplam Değeri 12 Bin TL'yi Aşan 11 Oyun Xbox Game Pass’e Ekleniyor

Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

Geçtiğimiz aylarda Xbox Game Pass kütüphanesine Call of Duty: Modern Warfare III dâhil birçok yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

Ocak 2026 Game Pass Oyunları

Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih
Brews & Bastards 295 TL 6 Ocak
Little Nightmares Enhanced Edition 849 TL 6 Ocak
Atomfall 2.050 TL 7 Ocak
Lost in Random: The Eternal Die 629,01 TL 7 Ocak
REMATCH 599 TL 7 Ocak
Warhammer 40,000: Space Marine – Master Crafted Edition 1.399 TL 7 Ocak
FINAL FANTASY 419 TL 8 Ocak
Star Wars Outlaws 2.800 TL 13 Ocak
My Little Pony: Bir Tanyele Tepesi Gizemi 882 TL 15 Ocak
Resident Evil Village 1.399 TL 20 Ocak
MIO: Memories in Orbit 849 TL 20 Ocak
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

