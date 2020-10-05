Çinli Dolandırıcılar, 7.000 Adet Sahte 'Huawei' Cihaz Sattı

Şu sıralar türlü zorlukların üstesinden gelmeye çalışan Huawei, Çin'de bir dolandırıcılık olayının kurbanı oldu. Dolandırıcılar, 6 dolar gibi uygun fiyata imal ettikleri sahte Huawei ürünlerini, e-ticaret platformlarında 25 ila 40 dolar aralığında sattılar. Edinilen bilgilere göre bu şekilde 7.000 adet sahte ürün satıldı.

ABD hükümetinin yaptırımları nedeniyle şu sıralar can çekişmekte olan Çinli teknoloji üreticisi Huawei'ye bir darbe de kendi ülkesinden geldi. Kim oldukları açıklanmayan Çinli bir grubun, Huawei'nin akıllı telefonlarını kopyalayarak piyasaya sürdüğü, bu ürünleri çok daha uygun fiyatlarla satarak kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Yetkililerin açıklamalarına göre en az 7.000 adet sahte ürün, Huawei markalıymış gibi satıldı.

Edinilen bilgilere göre Çinli yetkililer, ilk olarak ağustos ayı içerisinde bu dolandırıcılığın izlerine ulaştılar. 3 isim üzerinde duran yetkililer, eylül ayında düzenledikleri bir operasyonla söz konusu şahısları yakaladılar. Yetkililere göre satılmak üzere hazır olan yaklaşık 300 bin dolarlık sahte ürüne el koyulmuş durumda.

Yapılan açıklamalara göre dolandırıcılar, sadece 6 dolar gibi uygun fiyata imal ettikleri çoğu akıllı telefon olan fason üretim malları, Huawei'ymiş gibi sattılar. Çeşitli e-ticaret platformlarında satışa sunulan ürünler, özel indirimler yapılmış ya da promosyonmuş gibi gösterildi. Bu sayede tüketicilerin ilgisinin çekilmesi amaçlandı. İşte bu sayede de 7.000 civarında sahte ürün satışı gerçekleşti. Huawei'ye yönelik yapılan sahtecilik girişiminde üretilen sahte mallar, 25 dolar ila 40 dolar aralığında satıldı.