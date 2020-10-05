Huawei, kendi işletim sistemi Harmony OS'u ve kendi mobil servisleri olan HMS'yi tanıtmasına rağmen Google'a karşı başlatmış olduğu sektörel savaşı kaybediyor. Peki neden?

Sizlerin de bildiği üzere ABD, son birkaç yıldır Çinli tüketici elektroniği ve telekomünikasyon şirketi olan Huawei’yi Çin hükümeti adına casusluk yapmakla suçluyordu. Geçtiğimiz mayıs ayında ABD, bu konuda ilk büyük hamlesini gerçekleştirdi ve Huawei’yi ticari kara listeye alarak ABD’li şirketlerin Çinli şirket ile iş yapmasının önüne geçti.

ABD’nin bu hamlesi, Huawei’nin akıllı telefonlarında Google destekli Android sürümleri ve Google Mobile Servisleri’ni kullanmasını engellese de Çinli şirket, kısa süre için Huawei Mobil Servisleri’ni ve kendi işletim sistemi olan Harmony OS’u tanıtarak ABD’ye boyun eğmeyeceğini göstermişti.

Huawei’ye gerçekten de o günden bu yana ABD’nin ambargosuna rağmen akıllı telefon sektöründeki yerini sağlamlaştırmayı başardı. Hatta şirket, 2020 2. çeyrekte Samsung’u geçerek en fazla satılan akıllı telefon markası olmayı dahi başardı. Ancak tüm bunlar, ABD’nin Huawei için sunduğu geçici lisansın 15 Eylül’de sona ermesiyle geride kalmış durumda.

Huawei, Harmony OS ve HMS ile Android ve GMS olmadan da akıllı telefon sektöründe yükselişine devam edebileceğini kanıtlamış olsa da şirket, 15 Eylül itibarıyla Samsung, SK Electronics, TSMC gibi teknoloji devlerinden ürün tedarik edememeye başlamış durumda. Bu da demek oluyor ki Huawei, akıllı telefon sektöründe Çinli tedarikçilerin yeteneklerine kalmış durumda.

Sektörü yakından takip eden analiz şirketlerine göre Huawei’nin akıllı telefon sektöründeki yıllık satışları 200 milyon birim civarında. Ancak Huawei’nin akıllı telefonlar için yeni işlemciler, ekranlar, bellekler ya da modemler tedarik edemiyor oluşu, şirketin 2021 yılında yalnızca 50 milyon akıllı telefon satmasıyla sonuçlanabilir.

Huawei, Harmony OS’u ya da HMS’yi yalnızca Huawei akıllı telefonlarda kullanılan yazılımlardan ibaret görmüyor. Şirket, diğer akıllı telefon üreticilerinin de Harmony OS ekosistemine dahil olmasını istiyor. Ancak her halükarda Huawei’nin Harmony OS’u yaygınlaştırıp Android ve iOS’e rakip bir ekosistem haline getirmesi zaman alacaktır.

Özetlemek gerekirse Huawei, Harmony OS ve HMS ile ABD ambargosuna rağmen akıllı telefon sektöründe ayakta kalmaya çalışsa da yeni donanım tedarik edemiyor oluşu, şirketin Google’a karşı başlatmış olduğu sektörel savaşı kaybetmesine neden oluyor. Huawei’nin satma potansiyeli olan 200 milyon akıllı telefondan yalnızca 50 milyonunu piyasaya sürmesi, kalan 150 milyonluk farkın iOS ya da Android ekosistemine kayacağı anlamına geliyor. Bu da Huawei’nin Harmony OS’u yaygınlaştırmaya çalışırken dahi rakiplerine son derece büyük bir pay kaptıracağı anlamına geliyor.