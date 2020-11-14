Çalışan Annelerin Hayatını Kolaylaştıracak 11 Uygulama

Çalışan annelerin hayatını kolaylaştıracağını düşündüğümüz 11 mobil uygulamayı siz değerli takipçilerimiz için araştırdık. Kadınların artık günlük hayatlarındaki yorucu süreçlerini en aza indirecek kadınlara özel mobil uygulamalar, hiç şüphesiz iOS ve Android telefonlarınızdaki yerini alacak.

Çalışan kadınların kültürümüzde yer edinen bazı sorumlulukları tek başlarına yerine getirmeleri zor. Onlar için bu süreci biraz daha zorlaştıran şey ise çalışan bir anne olmak. Ancak teknolojik imkanlar sayesinde çalışan anneler, gün içerisindeki planlarını doğru şekilde yapabilirler ve hem çocuklarına vakit ayırıp, hem de işlerinde verimli şekilde çalışabilirler.

Çalışan anneler için hayatlarını kolaylaştırabilecek; spordan sağlığa, sağlıktan eğitime kadar bir alanı kapsayan ve iOS ve Android telefonlar için 11 mobil uygulamanın yer aldığı bir liste hazırladık. Bu listede gördüğünüz uygulamalar hem çok pratik hem de öğretici. Haberimizin devamında uygulamalara ve uygulamaların özelliklerine göz atalım.

Çalışan annelere özel uygulamalar:

Google Keep

Pepapp

Diyetkolik Online

CamScanner

Cüzdan - Günlük Bütçe & Kâr uygulaması:

Bebeğim - Anne ve Bebek Takip

Benim için Çalar Saat

3 Minute Mindfulness

Nefis Yemek Tarifleri

Sleep Cycle - Sleep Tracker 4

Bebek Bakımım

Not ve listeler için uygun bir uygulama Google Keep:

İşlevi: Planlarınızı ve aktivitelerinizi not etmenizi sağlar, hatırlatıcı görevi üstlenir.

Google Keep, günlük hayatın koşuşturmacasında unutmak istemediğiniz anları veya gelecekteki planlarınızı farklı renkte etiketlerle not edebilmeniz için geliştirilmiş bir uygulamadır. Hatırlatma, etiket gibi özellikleri de bünyesinde barındıran bu uygulama, ses dosyalarının da kaydedilebilir olması nedeniyle oldukca popüler uygulamalar arasında yer alıyor. Uygulama bu açıdan çalışan anneler için oldukça kullanışlı.

Regl döngüsünü sizin yerinize takip eden uygulama Pepapp:

İşlevi: Kadınların regl döngüsünü takip etmesini sağlayan, adet takvimini takip uygulaması.

Adet takvimi ve regl döngüsünü takip etmek isteyen kadınlar için hem bilgilendirici hem de eğlenceli tavsiyelerin yer aldığı bir uygulama olan Pepapp, PMS, regl, yumurtlama ve doğurganlık dönemleri hakkında bildirimler gönderiyor ve bu düzenlemelerin her ay takip edilmesini sağlıyor. Pepapp uygulaması, kullanışlı olması ve renkli temasıyla kadınların sık kullandığı uygulamalar arasındaki yerini alıyor.

Kalorilerinize "Diyetkolik Online" ile dikkat edin:

İşlevi: Besinlerden aldığınız kaloriyi takip etmenizi sağlamak ve diyet programı oluşturmak.

Diyetkolik, doğum yapmış veya kilosundan şikayetçi olan kadınlar başta olmak üzere herkesi ilgilendiren bir uygulama. Kilo almak veya kilo vermek isteyenlere uygun şekilde oluşturulmuş diyet programlarıyla birlikte istediğiniz kiloya ulaşmanız için etkili bir uygulama. Tüm besinlerin kalorilerini sorgulayabilir ve egzersiz hareketleri, beden ölçüleriniz ile ilgili takip sistemi oluşturabilirsiniz.

İş yerindeki tarayıcı işleriniz için CamScanner:

İşlevi: Yazılı dökümanlarınızı tarayarak sanal ortama aktarmak.

CamScanner, akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayar üzerindeki farklı içeriklerinizi taramak için geliştirilmiş bir uygulamadır. Evini tek başına idare eden kadınların görüntüden metin ayıklama, mobil tarayıcı, PDF, yazdırma ve faks işlemleri için oldukça ideal olan bu uygulama aldığı 4,8 oyla birlikte App Store’un tercih edilenleri arasında üst sıralarda yer almaktadır.

Bütçe takibi için ideal uygulama "Defter":

İşlevi: Günlük harcamalarınızı not etmenizi sağlamak.

Har vurup harman savuran çalışanlar veya evin idaresini üstlenen çalışan anneler için ideal bir uygulama olan Defter, günlük ve aylık harcamaların not olarak tutulduğu bir uygulama. Kısayollar ve istatistiki olarak kolay bir arayüze sahip olan uygulamada günlük harcamalarınızı takip edebilir ve bu doğrultuda rahatlıkla kontrol altına alabilirsiniz.

Bebeğim - Anne ve Bebek Takip:

İşlevi: Bebeklerle ilgili faydalı bilgileri kullanıcılara sunmak.

Bebeğim uygulaması, annelerin bebeklerini büyütme konusunda ufkunu genişleten bir uygulama olarak App Store’daki yerini alıyor. Bebeğinizin daha sağlıklı büyümesiyle ilgili faydalı bilgileri sizlere sunan uygulama, anne ve bebek dünyasına ait her şeyi kullanıcılara sunuyor. Uygulama eğlenceli ve kolay arayüzüyle birlikte annelerin çok kullanacağı uygulamalar arasında yer alıyor.

Sabahları işe kalkmak için zor uyanıyorsanız “Benim için Çalar Saat” uygulaması size göre:

İşlevi: Sabahları uyanmakta zorlanan insanlar için farklı programları bünyesinde barındıran bir alarm çalmak.

Uyanmak birçoğumuz için oldukça sıkıntılı bir durum. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için kalkacak kişiler, özellikle klüçük yaşta çocuğu olan anneler için ideal bir uygulama. Sevdiğiniz ve kendi seçtiğiniz müziği alarm olarak ayarlayabileceğiniz bu uygulamada farklı ve güzel tasarımlar yer almaktadır. Zamanlayıcı, el feneri gibi ekstra özellikleri de olan bu uygulama arka planda çalışmasa dahi işinizi görecektir.

Bir an olsın sakinleşmek, kafa dağıtmak için 3 Minute Mindfulness:

İşlevi: Kullanıcılara meditasyon, nefes egzersizleri gösteren uygulama.

Çalışan annelerin yoğun iş temposundan ayırabileceği ve 3 dakikada içinde hızlı meditasyon, nefes egzersizleri gibi aktivitelerle stres ve endişelerini atabilecekleri bir uygulamadır. Gündelik hayatın yoğunluğu içerisinde ayrılacak bir 3 dakika herkese mutlaka iyi gelecektir. Bu doğrultuda geliştirilen uygulamanınsa tek dezavantajı Türkçe dil seçeneğinin yer almaması.

Pratik yemek tariflerine ulaşmak için “Nefis Yemek Tarifleri”:

İşlevi: Binlerce yemek tarifini kullanıcılara ücretsiz olarak sağlamak.

İşten eve geldikten sonra farklı lezzetlerden oluşan bir sofra hazırlamak isteyen kadınlar için oldukça ideal bir uygulama. Çalışan annelerin eve döndükten sonra çocuklarına farklı lezzetler hazırlamasına olanak tanıyan bu uygulama, farklı menüler ve lezzetlerin yer aldığı tarif listelerini kullanıcılara sunuyor. Yüksek puanı ve kullanışlı olması nedeniyle de oldukça popüler uygulamalar arasında yer alıyor.

Kaliteli uyku düzeni için Sleep Cycle - Sleep Tracker 4:

İşlevi: Uyku takibi ve uykunuza göre analizler yapmak.

Sleep Cycle, uyku düzenini takip eder ve dinlenmiş bir şekilde, en enerjik şekilde uykunuzu almanızı sağlar. Çalışan ve az uyuyan anneler için oldukça verimli olabilecek bu uygulamanın ücretli ve ücretsiz özellikleri yer alıyor. Patentli ses teknoloji ve uyku analizi özelliklerine sahip olan bu uygulama oldukça popüler. Uygulamanın Türkçe desteği bulunmaktadır.

Evinizi anaokuluna çeviren Bebek Bakımım uygulaması:

İşlevi: Çocuğunuzun eğlenceli aktivitelerle inaktif şekilde zaman geçirmesini sağlamak.

7 farklı aktivitenin yer aldığı Bebek Bakımım uygulaması, çocukların farklı oyunlarla birlikte zaman geçirmesini sağlayan güzel bir uygulama. Eğlenceli banyo, köpüklü diş fırçalama, bebek altı değiştirme,modaya uygun giyim, lezzetli yiyecekler, güzellik uykusu ve neşeyle dolu oyunlar gibi çeşitli bakım aktiviteleriyle çocuğunuzun keyifli vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Uygulama yalnızca App Store'da yer alıyor.