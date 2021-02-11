65 Yaş Üzeri Vatandaşların Aşılanması Yarın Başlıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına yarın başlanacak. Bu vatandaşların 60 yaşın üzerindeki eşleri de aşı olabilecek.

Koronavirüs pandemisinin atlatılması için önemli aşamalardan biri aşı üretilmesiydi. Birden fazla koronavirüse karşı etkili aşının keşfedilmesi ve kullanılmaya başlanması ile birlikte yaşadığımız sıkıntılı dönemin geride kalacağına dair umutlarımız yeşeriyor.

Bilindiği üzere Covid-19 herkesi aynı şekilde etkilemiyor. Bu nedenle de aşılama işlemleri öncelikli olarak hastalıktan etkilenme riski en yüksek olan vatandaşlardan başlatılmıştı. Şimdi de bir başka önemli risk grubu olan 65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına sıra geldi.

65 yaş üstü vatandaşlara aşı

Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımda "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde de Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçen Bakan Koca aşı durumu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. BioNTech aşısının da ülkemize geldiğini ilk kez geçtiğimiz günlerde Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öğrenmiştik.

65 yaş üstü vatandaşlarla birlikte, kişilerin kendi isteğine bağlı olarak, bu vatandaşlarımızın 60 yaş ve üstündeki eşleri de aşı uygulamasına dahil olabilecek. Böylece olası risklerin de daha düşük seviyeye çekilmesi amaçlanıyor.

Aşılanan vatandaşların sayısı 3 milyona yaklaştı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre şu ana kadar ülkemizde 2 milyon 889 bin 715 kişiye aşı uygulandı. Aşı uygulamasının ilk aşamada sağlık personeli ve 80 yaş üstü vatandaşlarla gerçekleştirildiği de biliniyordu.

Sağlık Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamalarda, nüfusumuzun en az %60'ının aşılanmasının hedeflendiği açıklanmıştı. Böylelikle sürü bağışıklığı elde edilebilecek ve geçmişteki gibi kısıtlamalar olmadan yaşamaya dönebileceğiz.