Bir otomobil koleksiyonu düşünün ki 600’den fazla Rolls-Royce ve 300’den fazla Ferrari dahil olmak üzere 7000 lüks otomobili içersin. Üstelik bu koleksiyon, bir çöp yığını gibi bir köşede çürüyor.

Asya’da bir ülke olan Brunei’nin sultanı Hassanal Bolkiah, dünyanın en büyük ve lüks otomobil koleksiyonlarından birine sahip.

Ancak tahmini değeri 5 milyar dolar olan bu koleksiyonun bir kısmı şu anda çürüyüp gidiyor. İyi ama neden?

Hassanal Bolkiah, otomobil tutkunlarının hayallerini süsleyen bir koleksiyona sahip.

7000 araçlık koleksiyonun tam listesi kamuya açık olmasa da genel olarak şu arabalar olduğu biliniyor:

600 Rolls-Royce

300'den fazla Ferrari

405 Bentley

222 Mercedes-Benz

222 BMW

6 Bugatti

94 Aston Martin

12 Lamborghini

11 McLaren F1 aracı

6 Dauer Porsche 962 LM

Koleksiyonda, çok nadir ve özel üretim arabalar mevcut. Mesela Ferrari F40'ın sağdan direksiyonlu tek örneği ve özel sipariş edilen Bentley modelleri gibi araçlar var.

Yıllar içinde yaşanan finansal ve yönetimsel problemler yüzünden bu eşsiz koleksiyonun büyük bir kısmı çürümeye bırakıldı.

1990’lı yıllarda Brunei’de ekonomik skandallar ve özellikle Hassanal Bolkiah’ın kardeşi Prens Jefri Bolkiah’ın karıştığı iddia edilen mali problemler patlak verdi. Hâliyle bu olaylar, ülkenin genel ekonomik durumunu etkilemesinin yanı sıra koleksiyonun korunmasını ve bakımını da zorlaştırdı.

Bu kadar büyük ve eşsiz bir koleksiyon olduğu göz önünde bulundurulduğunda her biri için özel bakıma ihtiyaç olmasına şaşırmamak gerek.

Brunei’nin iklimi de koleksiyon için pek iyi değil.

Nemli bir havaya sahip olan Brunei’nin tropikal iklimi; araçların paslanmasını hızlandırıyor, mekanik ve estetik aksamlara zarar veriyor.

Bu durum yalnızca koleksiyonun maddi değerini azaltmıyor, otomobil tarihine katkı sağlayabilecek kültürel mirası da çürümeye zorluyor. Ne yazık ki otomobillerin bazıları artık geri döndürülemez bir şekilde zarar görmüş durumda…

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