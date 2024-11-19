Asya’da bir ülke olan Brunei’nin sultanı Hassanal Bolkiah, dünyanın en büyük ve lüks otomobil koleksiyonlarından birine sahip.
Ancak tahmini değeri 5 milyar dolar olan bu koleksiyonun bir kısmı şu anda çürüyüp gidiyor. İyi ama neden?
Hassanal Bolkiah, otomobil tutkunlarının hayallerini süsleyen bir koleksiyona sahip.
7000 araçlık koleksiyonun tam listesi kamuya açık olmasa da genel olarak şu arabalar olduğu biliniyor:
- 600 Rolls-Royce
- 300'den fazla Ferrari
- 405 Bentley
- 222 Mercedes-Benz
- 222 BMW
- 6 Bugatti
- 94 Aston Martin
- 12 Lamborghini
- 11 McLaren F1 aracı
- 6 Dauer Porsche 962 LM
Koleksiyonda, çok nadir ve özel üretim arabalar mevcut. Mesela Ferrari F40'ın sağdan direksiyonlu tek örneği ve özel sipariş edilen Bentley modelleri gibi araçlar var.
Yıllar içinde yaşanan finansal ve yönetimsel problemler yüzünden bu eşsiz koleksiyonun büyük bir kısmı çürümeye bırakıldı.
1990’lı yıllarda Brunei’de ekonomik skandallar ve özellikle Hassanal Bolkiah’ın kardeşi Prens Jefri Bolkiah’ın karıştığı iddia edilen mali problemler patlak verdi. Hâliyle bu olaylar, ülkenin genel ekonomik durumunu etkilemesinin yanı sıra koleksiyonun korunmasını ve bakımını da zorlaştırdı.
Bu kadar büyük ve eşsiz bir koleksiyon olduğu göz önünde bulundurulduğunda her biri için özel bakıma ihtiyaç olmasına şaşırmamak gerek.
Brunei’nin iklimi de koleksiyon için pek iyi değil.
Nemli bir havaya sahip olan Brunei’nin tropikal iklimi; araçların paslanmasını hızlandırıyor, mekanik ve estetik aksamlara zarar veriyor.
Bu durum yalnızca koleksiyonun maddi değerini azaltmıyor, otomobil tarihine katkı sağlayabilecek kültürel mirası da çürümeye zorluyor. Ne yazık ki otomobillerin bazıları artık geri döndürülemez bir şekilde zarar görmüş durumda…
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