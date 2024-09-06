Japonya’daki bazı arabaların üzerinde sarı-yeşil etiketler bulunuyor ve bunları yapıştırmak zorunlu. Peki ama neden?

Bahsettiğimiz bu etiketlere 'wakaba mark' adı veriliyor.

Peki bu etiketler tam olarak ne işe yarıyor da arabaların üzerine yapıştırılıyor?

Wakaba mark, Japonya'da yeni sürücüleri tanımlamak için kullanılan bir etiket.

‘Shoshinsha mark’ adıyla da biliniyor. Yeşil ve sarı renkte, V şeklinde bir simge.

Bu işaret, diğer sürücülerin ehliyetini yeni alan ve trafiğe yeni çıkan acemi sürücüleri fark etmelerini sağlayıp, onlara karşı daha dikkatli davranmaları gerektiğini simgeliyor.

Wakaba mark kullanımı Japonya'da yeni sürücüler için yasal bir zorunluluk.

Japonya'da 1972 yılında yürürlüğe giren kanuna göre acemi sürücüler, bu etiketi 1 yıl boyunca arabalarının ön ve arka kısmına yapıştırmak zorunda.

Peki siz bu uygulamanın ülkemizde de olmasını ister miydiniz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın.

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