Katalitik konvertörler, arabalardaki en sık çalınan parçalardan. Peki neden özellikle bu parça seçiliyor?

Hemen hemen tüm arabalarda standart bir şekilde bulunan ve çevreye zararı azaltmaya yarayan katalitik konvertörler, hırsızların hedefleri arasında.

Hedef olmasının mantıklı bulabileceğiniz belli başlı sebepleri bulunuyor. Biz de içeriğimizde bu sebeplere değindikten sonra önüne geçmek için neler yapabileceğinizi anlattık.

Temelden başlayalım. Katalitik konvertör nedir?

Katalitik konvertör ya da diğer adıyla dönüştürücü, araçların egzozlarından çıkan gazları dönüştürmeye yarayan bir parçadır. Otomobil kullanımıyla zararlı gazlar doğaya salındığı için katalitik konvertörler zehirli gazları temiz hâle getirerek bunun önüne geçmeye çalışıyor.

Kısacası hava kirliliğini önlemek için kullanılan, tüm otomobillerde ve dünyada standartlaşmış bir parça da diyebiliriz. Parçanın ne işe yaradığını anladığımıza göre gelelim konumuza.

Katalitik konvertörler neden sürekli çalınıyor?

Hırsızların arabalarda çalmayı hedefledikleri parçaların önde gelenlerinden katalitik konvertörlerin çalınması çok yaygın bir durum. Başlıca sebeplerinden biri ise platinyum, paladyum ve radyum gibi değerli metalleri içermesi.

Bu maddelerin piyasadaki değeri yüksek olduğundan hırsızlar çaldıkları katalitik konvertörlerin parçalarını ya hurdalıklarda ya da internet ortamında satabiliyor. Onları özellikle bu parçayı çalmaya teşvik eden tek sebep bu da değil.

Otomobillerin alt kısmında yer alan katalitik konvertörlere ulaşmak pek de zor değil. Özellikle SUV gibi yüksek otomobillerden çalmaları çok daha kolay oluyor. Hatta bu parçaları hızla çıkarabilmelerini sağlayan özel kesme aletleri bile var. Şimdi burada nasıl çaldıklarını adım adım anlatarak teşvik etmeyelim…

Katalitik konvertörünüzün çalınmasının nasıl önüne geçersiniz?

Özel olarak katalitik konvertör alarmı satın alabilirsiniz.

satın alabilirsiniz. Araç sigortanızı katalitik konvertör hırsızlığına karşı koruma sağlayanlardan seçebilirsiniz.

seçebilirsiniz. Katalitik konvertörünüzü araç kimlik numarası ile işaretleyebilirsiniz. Bunun için özel etiketleme kitleri bulunuyor.

Bunun için özel etiketleme kitleri bulunuyor. Birçoğumuz bilsek de tekrar etmekte fayda var: Aracınızı, iyi adınlatılmış ve güvenlik kamerası olan yerlere park etmeye özen gösterebilirsiniz.

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