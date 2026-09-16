[8-15 Eylül 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 8-15 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

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Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede çıkışıyla ses getiren WARDOGS bulunuyor.

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Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

Oyun Fiyat Mevcut İndirim WARDOGS 24.99$ - EA SPORTS FC 27 69.99$ - How to Fish 3.99$ - Diablo IV 49.99$ 12.49$ (-%75) Bodycam 17.99$ - The Blood of Dawnwalker 49.99$ - Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ 14.99$ (-%50) Rust 18.99$ 9.49$ (-%50) Onimusha: Way of the Sword 52.99$ - NBA 2K27 69.99$ - Black Desert 4.99$ - Resident Evil Requiem 52.49$ 36.74$ (-%30) Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99$ - Halloween: The Game 18.49$ - Battlefield 6 69.99$ -

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.