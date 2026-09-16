[8-15 Eylül 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 8-15 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.
Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede çıkışıyla ses getiren WARDOGS bulunuyor.
İçerikten Görseller
Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar
|Oyun
|Fiyat
|Mevcut İndirim
|WARDOGS
|24.99$
|-
|EA SPORTS FC 27
|69.99$
|-
|How to Fish
|3.99$
|-
|Diablo IV
|49.99$
|12.49$ (-%75)
|Bodycam
|17.99$
|-
|The Blood of Dawnwalker
|49.99$
|-
|Grand Theft Auto V Enhanced
|29.99$
|14.99$ (-%50)
|Rust
|18.99$
|9.49$ (-%50)
|Onimusha: Way of the Sword
|52.99$
|-
|NBA 2K27
|69.99$
|-
|Black Desert
|4.99$
|-
|Resident Evil Requiem
|52.49$
|36.74$ (-%30)
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|39.99$
|-
|Halloween: The Game
|18.49$
|-
|Battlefield 6
|69.99$
|-
Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.