Samsung Galaxy S10'lar RAM'i Hatalı Gösteriyor

Samsung Galaxy S10 serisi telefonlar resmi olarak duyuruldu. Modellerde 8 GB RAM bulunacağı söylenmesine rağmen bazı telefonlardaki RAM miktarı 6 GB olarak gözüküyor.

Samsung’un bu yılki amiral gemisi olan Galaxy S10 serisi kısa süre önce tanıtıldı. Uzun zamandır telefonu bekleyen Samsung kullanıcıları da nihayet yeni cihaza kavuşmaya başladı.

Bazı kullanıcıların Galaxy S10 deneyimi ise kötü başladı. Telefonlarda 8 GB RAM olması gerekirken bazı telefonların RAM miktarını 6 GB olarak gösterdiği belirlendi. Özellikle operatör üzerinden alınan telefonlarda RAM miktarı 6 GB olarak gözüküyor.

Samsung konuyu çözeceğini söylerken, sorunun kaynağı merak ediliyor. Samsung Galaxy S10’ların bu sorunu, yazılımsal olması durumunda önümüzdeki ay çıkacak bir güncelleme ile düzeltilecektir. Sorunun kaynağı gerçekten donanımsal ise o zaman da Samsung mutlaka problemli ürünleri yenileriyle değiştirecektir.

Satışa sürülecek olan versiyonlarda bu sorunun devam edip etmeyeceği belli değil. Şu anda ön siparişte olan telefon, ön siparişe özel Galaxy Buds gibi hediyelerle birlikte satılıyor.