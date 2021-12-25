Türkiye’de para cezası kesilen ilk kripto para platformu olan Binance TR’den ilk açıklama Twitter üzerinden geldi. ‘Kuralları ve yasaları aktif olarak takip ettiklerini’ söyleyen platform, devlet kurumlarıyla işbirliği içinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtiyor.

Kripto para ekonomisi, özellikle son dönemlerde ‘ekonomi’ kavramında çok önemli ve farklı değişikliklerin yaşanmasına sebep oldu. Çoğu zaman kullanıcılar tarafından ‘geleceğin ekonomi şekli’ olarak adlandırılsa da uzmanların bir kısmı aynı fikirde değil. Özellikle güvenilirlik konusunda sıkıntılar yaşayan kripto para ekonomisi, bazı düzenlemelerin yapılmasını gerektiriyor gibi görünüyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da geçtiğimiz haftalarda ülkelerin işbirliği yaparak kripto para ekonomisinde ‘ortak bir politika’ oluşturmasına yönelik çağrıda bulunmuştu. Bu yönde ülkemizde ilk çalışmalar da dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bugün ise ülkemizde kripto ekonomisinde bir ilk daha yaşandı. Ekonominin lider kripto para borsalarından Binance TR için 8 milyon TL değerinde ceza kesildi. Binance TR, birkaç saat önce konuya ilişkin Twitter üzerinden açıklama yaptı.

‘Yasaları aktif olarak takip ediyor ve benimsiyoruz’

Bu yıl Mayıs ayında alınan bir kararla kripto para borsaları da artık Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) denetimi altına alınmıştı. Yapılacak denetimlere yönelik bir yönerge yayınlayan MASAK, kripto varlık hizmeti sağlayıcıların ‘müşteri tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı olarak bilgi sağlama, muhafaza ve ibraz’ çerçeveleri altında değerlendirileceğini açıklamıştı.

Binance’in açıklanan bu yükümlülükleri ihlal ettiğini paylaşan MASAK, platforma 8 milyon TL’lik cezai işlem uyguladı. Twitter üzerinden konuya dair açıklama yapan Binance TR, hızla büyümeye devam eden kripto para ekonomisinin aynı zamanda hassas bir sektör olduğunu belirtiyor. Bu alandaki çalışmalarını tüm devlet kurumlarıyla ortaklaşa ve yasalar çerçevesinde sürdüreceklerini ifade ediyor.

Binance TR’nin Twitter açıklaması: