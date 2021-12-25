Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para platformlarına yönelik ilk cezasını bugün uyguladı. Yetkililer, yükümlülükleri ihlal ettiği gerekçesiyle dev borsa Binance'e 8 milyon idari para cezası kesti.

Kripto paraların son yıllarda oldukça popüler hâle geldiğini söylememiz yanlış olmaz. Dünya üzerinde milyonlarca insan kripto para satın alıyor ve bu merkeziyetsiz dijital varlıkların ‘gelecek’ olduğuna inanıyor. Ancak birçok ülke ve yetkili, sürekli kripto paralar hakkında endişelerini dile getirerek bu konuda önlemler almaya çalışıyor.

Dün paylaştığımız bir haberde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kripto para yasasının hazır olduğunu ve meclise gönderileceğini açıkladığını aktarmıştık. Şimdi de Türkiye’den kripto para platformlarına yönelik ilk ceza geldi. Gelen haberlere göre işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’e idari para cezası kesildi.

Binance’e 8 milyon lira para cezası kesildi

Anadolu Ajansı tarafından elde edilen bilgilere göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), lider kripto para borsası Binance’e yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlaller dolayısıyla en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi. Ayrıca bu kararın kripto para platformlarına yönelik ‘ilk cezai müeyyide’ olduğu yapılan açıklamalar arasında yer aldı.

Resmi gazetede 1 Mayıs günü yayımlanan yönetmelikte, kripto varlık hizmeti sağlayıcıları MASAK yükümlüleri arasına katılmıştı. Bunun yanı sıra MASAK, internet sitelerinden kripto para hizmeti sağlayan şirketlere yönelik bir rehber de paylaşmıştı. Bu rehberde; müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi sağlama ile muhafaza ve ibrazın kripto platformlarının yükümlülükleri arasında yer alacağı ifade edilmişti. Dev borsa Binance’in de yapılan incelemelerde bu yükümlülükleri ihlal ettiği tespit edildi.