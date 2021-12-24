Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kripto Para Yasası Açıklaması

Ekonomi basını temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dönem gündemi meşgul eden kripto para yasasıyla ilgili konuştu. Erdoğan, yasa tasarısının hazır olduğunu ve çok yakında TBMM gündemine taşınacağını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda en çok konuştuğumuz konuların başında, kripto para yatırımcılarını ilgilendiren bir yasa tasarısı geliyordu. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda konunun fazla uzatılmayacağı ve bir an önce TBMM'ye geleceği ifade ediliyordu. Görünen o ki Türkiye'deki kripto para yatırımcılarını doğrudan ilgilendiren yasa tasarısı artık hazır. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son açıklamalar, kripto para vergisinin yolda olduğunun göstergesi.

Ekonomi basını temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili açıklamalarında yasa tasarısının hazır olduğunu ifade etti. "Gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız." şeklinde konuşan Erdoğan önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmelerin duyurusunu şimdiden yapmış oldu. Erdoğan, yasanın içeriğine ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmadı.

Kripto para yasasında neler var?

Aslına bakacak olursak siyasiler, kripto para yasasının içeriği ile ilgili hiçbir zaman detaylı bilgi vermediler. Ancak sektör kaynakları ve tasarı üzerinde çalışılırken hazırlanan bazı raporlar, yasayla birlikte gelecek düzenlemeleri ortaya koydu. Gelin hep birlikte, önümüzdeki günlerde TBMM'ye geleceği söylenen düzenlemede neler olabileceğine birlikte bakalım.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre kripto para yasası, yatırımcının korunmasını sağlayacak bazı maddelere sahip olacak. Örneğin bundan sonra internet sitesi kurmayı bilen herhangi bir kişi kripto para borsası açamayacak. Böylelikle vurgunların önüne geçilecek. Ayrıca yatırımcılar, kazançlarının belirli bir bölümünü "stopaj kesintisi" ya da doğrudan vergi olarak devlete ödeyecekler. Bu ödemenin kripto para borsaları aracılığıyla gerçekleştirileceği düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği gibi olur ve kripto para yasası Meclis gündemine taşınırsa, yasayla ilgili tüm detayları hep birlikte öğrenmiş olacağız.