85 milyon Telefonda Bulunan KaiOS Daha da Büyüyecek

Firefox’un başarısız olan işletim sistemi girişiminden doğan KaiOS, 85 milyon telefonda yer alıyor. Firma, şimdi Google ve operatörlerle yeni anlaşmalar yaparak büyümesini arttırmayı amaçlıyor.

Akıllı telefon satışları dünya çapında yavaşlıyor. Firmalar da daralan pazarda daha agresif stratejiler izlemeye başlıyor. Firefox’un zamanında başarısız olan mobil işletim sistemi Firefox OS mobil projesinden sonra kurulan KaiOS’un ise başka planları var.

KaiOS şu anda 100’den fazla pazarda 85 milyon cihazda bulunuyor. Cihazın genel erişim alanı da operatör kampanyalarıyla arttırılacak. Fransa’da ve Kuzey Afrika’da faaliyet gösteren Orange ve Katar merkezli Ooredoo, KaiOS cihazlar satacak. Ooredoo Orta Doğu, Afrika ve Asya’da faaliyetler gösteriyor.

KaiOS, şu anda Nokia gibi firmaların da dahil olduğu geniş bir kesim tarafından kullanılan bir işletim sistemi ve bu sisteme yeni Google servisleri de eklenecek. Bu özellikler arasında Google Asistan, Haritalar ve YouTube da var.

KaiOS da esas gelirini uygulama pazarından elde eden ve genel olarak Android’in izinden giden bir mobil işletim sistemi. Kendisini klasik telefonlar ile akıllı telefonlar arasındaki geçiş segmentine adayan firma, daha çok “özellikli telefon” olarak tabir edilebilecek telefonlarla çalışıyor.

Temel olarak gelişmekte olan piyasaları hedef alan bu işletim sistemi, bir akıllı telefon olmasa da akıllı telefon özelliklerini kullanabilen ucuz telefonların talep göreceği stratejisi üzerinden ilerliyor. Gelişmiş marketlerde ise yaşlılar, klavyeli telefon kullanmayı sevenler gibi gruplar firmanın hedefinde. Bu gruplara uygun özelliklerdeki telefonlar için KaiOS ucuz ve başarılı bir işletim sistemi olarak öne çıkıyor.