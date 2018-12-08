Bir zamanların efsane uçağı, ses hızını aşabilen Concorde'un, birbirinden şaşırtıcı özelliklerini inceledik. Bu unvanı hala nasıl elinde bulundurduğunu da anlamak hiç de zor değil.

Konu teknolojik birer harika olan dev makinalara gelince, büyük hayranlıklarımız olabiliyor. Her alanda olduğu gibi, havacılıkta da farklı marka ve modellerin sevenleri, hatta koleksiyoncuları mevcut. Uçaklara gelince, durum pek farklı gözükmüyor. Hobi olarak model uçaklar yapan, gerçeğe yakın boyutlarda uçaklar bile inşaa eden insanların sayıları oldukça fazla. Belirli bir marka ve modelin tutkunu olmak bir yana dursun, bir zamanlar üretilmiş öyle bir uçak vardı ki, havacılık tutkunu olan herkes ona imrenerek bakardı: Concorde.

İngiliz ve Fransız ortak çalışmasıyla üretilen, dünyanın ilk süpersonik yolcu uçağı olan Concorde, sadece üretildiği tarihin değil, günümüzde bile şimdiye kadar üretilmiş en hızlı yolcu uçağı olma ünvanını taşıyor. Gerek alışılmadık tasarımı, gerekse inanılmaz performansı ile gelmiş geçmiş en iddialı uçaklardan biri olan Concorde efsanesinin, bugünlerde göklere geri dönmesi ihtimali konuşuluyor. Peki bu hafızalardan silinmeyen dev kuşu, bu kadar farklı kılan neydi? Gelin birlikte cevaplayalım.

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Maksimum seyir sürati:

Concorde, şimdiye kadar üretilmiş en hızlı yolcu uçağı demiştik. Bahsettiğimiz hız ise hayal edilenin biraz ötesinde. Saatte tam 2,179 km hıza ulaşabilen bu makine, ses hızının iki katından fazla bir hızla hareket ediyordu. Daha kolay hayal edebilmek için şu şekilde ifade edelim: Bu yolcu uçağı New York-Londra arasını (5570 km) sadece 3 saatte kat edebiliyordu.

Maksimum uçuş irtifası:

Normalde yolcu uçakları 30-35.000 feet (9000 ila 11.000 metre) aralığında seyrederler. Bu uçak ise tam 60.000 feet (18.300 metre) irtifada uçuşunu sürdürüyordu. Bu da demek oluyor ki, yolcu olarak bir Concorde’un kabininde iseniz, Dünya’nın eğimini gözlerinizle görebilirdiniz.

Maksimum uçuş menzili:

Şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en dudak uçuklatan uçuş mesafesi yine bir Concorde tarafından kat edildi. Bu inanılmaz sürat makinası 1986 yılında, tam 29 saat 59 dakika havada kalarak yaklaşık 45.200 km yol aldı.

Yüzeyinde oluşan sürtünme ısısı:

Bu kadar yüksek süratlerde seyahat edebilen bir makinenin, çok ciddi bir sürtünmeye maruz kalması şaşırtıcı bir gerçek değil. İlginç olan, uçağın iskeletinin her uçuştan sonra ısınmadan kaynaklı genleşmeye uygun olarak tasarlanmış olması. Bu ısı o kadar yüksek bir ısıydı ki, uçak indikten sonra bile camlara içeriden dokunulduğunda hissedilebiliyordu.

Yüksek uçuş maliyeti:

Concorde, oldukça maliyetli bir üretimdi. Aynı zamanda tükettiği yakıt, uçağı ticari olarak herkesin kullanabileceği bir model olmaktan uzaklaştırıyordu. Öyle ki bir uçak biletinin fiyatı, yaklaşık 14.000 dolardan başlıyordu. Bu nedenle çok sayıda rotaya seyahat etmek yerine, sadece zenginlerin uçuşlarına hizmet eden bir uçak haline geldi.

Concorde'un son uçuşu:

Süpersonic yolcu uçağı, son uçuşunu New York - Heathrow (Londra) arası gerçekleştirdi. Bu uçuş aynı zamanda uçuş mühendislerinin kabin ekibi arasında sayıldığı son uçuş olarak kayıtlara geçti.

Sıradan olmayan boyası:

Concorde uçakları, diğer uçaklardan farklı bir beyaz boya ile üretiliyordu. Bu boya, uçağın süpersonik hızlardan kaynaklı yaşadığı ısı artışını dağıtıyor aynı zamanda yüksek irtifalarda uçarken karşılaşacağı ani ısı değişimlerine karşı da gövdeyi koruyordu.

Gerçek kullanım amacı:

Asıl üretim amacı yolcu taşımak olsa da, Concorde’lar elmas taşımacılığı ve organ nakilleri için de sıklıkla kullanılıyorlardı.

Bir efsanenin oldukça trajedik, hazin sonu:

2000 yılında Paris Havalimanı’ndan kalkışa geçen bir Concorde, pistte başka bir uçaktan kalan parçaların üstünden geçince lastikleri parçalandı ve havalandıktan hemen sonra, yakıt tankı alev aldı. Bu kazada ne yazık ki kabinde yer alan 100 yolcu, 9 mürettebat ve yerde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.

Tam anlamıyla lüksün karşılığı olarak anılan ve üretildiği yıllarda, geleceğin uçakları olarak adlandırılan bu süpersonik şaheserler, ne yazık ki vahim kazanın 3 sene ardından, tamamen üretimden çıkarıldılar. Tek seferde sayı olarak az yolcu taşıyabilme kapasitesi, masrafları karşılaması için çok yüksek fiyatlara satılan uçuş biletleri ve uçakların kendi yüksek bakım masrafları yüzünden, Air France ve British Airways ortaklaşa bir kararla üretimi durdurdu.

Tek seferde okyanus aşırı uçabilen bu mühendislik harikasının, son günlerde göklere geri gelmesi söylentiler arasında. Aralarında pilotlar, Concorde meraklıları ve tabii ki milyarderlerin bulunduğu bir ekip, büyük bir yatırım ile önümüzdeki yıllarda, bu kuşu gökyüzüne salacak gibi gözüküyorlar.