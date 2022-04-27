A Haber’den Viral Motosiklet Haberi Hakkında Açıklama

A Haber, dün sosyal medyada virale dönüşen bir haber kesitine gelen tepkilerin ardından açıklama paylaştı. Kanal, haberden alınan kesitin mizah amaçlı yapılan bir kurgu olduğunu ifade ederken bazı paylaşımlar hakkında hukuki süreç başlatıldığını belirtti.

Zaman zaman yapılan açıklamalar nedeniyle gündeme oturan A Haber, dün de farklı bir videoyla sosyal medyada viral olmuştu. Söz konusu videoda A Haber ekibi, Motobike İstanbul 2022 fuarına katılarak fuarın içerisini gösteriyordu. Fakat o gezi sırasında bir kesitte A Haber muhabiri yanlış bilgi söylüyor ve yanındaki görevli tarafından da düzeltiliyor gibi gözüküyordu.

A Haber’in ekranlara yansıttığı haberin bir bölümünün kesilerek paylaşılmasıyla ortaya çıkan bu görüntüler, pek çok kişi tarafından "A Haber’in bilgisizliği" olarak yorumlandı. Fakat söz konusu kesit mizah amaçlı bir kurguydu ve haberin tamamı izlendiğinde muhabirin 'troll' sunumunu görebilmek mümkündü. A Haber, videonun sosyal medyada yanlış algı oluşturması üzerine bir açıklama yaptı.

A Haber açıklama yaptı:

A Haber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada videoya gelen tepkileri ‘linç kampanyası’ olarak ifade ederken, kanalı hedef alanlara yönelik hukuki sürecin başlatıldığını söyledi. Bununla birlikte söz konusu kesitin çekildiği anları da paylaştı.

A Haber'in paylaştığı haberin tamamı:

Viral olan kesitin çekildiği anlar: