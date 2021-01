Koronavirüsün hâlâ etkisini sürdürüyor olması, sinema sektörünü etkilemeye devam ediyor. Son olarak John Krasinski'nin kaleminden çıkan A Quiet Place serisinin ikinci filminin Eylül 2021'e ertelendiği açıklandı.

Dünya genelinde film endüstrisi, hâlâ etkinliğini sürdürmeye devam eden ve yayılan koronavirüse karşı ellerini kaldırmış bir biçimde beklemeye devam ediyor. Tabii bu bekleyiş, normalde geçtiğimiz yıl vizyona girmesi planlanan filmlerin ötelenmesine, hatta bunun üstüne bir kez daha ötelenmesine neden oldu.

Dün ve geçtiğimiz günlerde sinema sektöründen pek çok üzücü haber geldi. Yapılan açıklamalarla birlikte aralarında dev yapımların da bulunduğu birkaç film ertelendi. Bugün, bu yapımlar arasına bir yenisi daha eklendi. Paramount Pictures, John Krasinski'nin yönetmenliğini, senaristliğini ve başrolünü üstlendiği A Quiet Place Part II'nin ertelendiğini duyurdu.

Film, üçüncü kez ertelendi:

Bilim kurgu ve korku türlerinin birleşimi olan A Quiet Place Part II, normal şartlarda 2020 yılının mart ayında vizyona girecekti. Fakat koronavirüsün etkisini göstermesiyle film önce eylül 2020'ye, daha sonra nisan 2021'e; şimdiyse 17 Eylül 2021 tarihine ertelendi. Film, sinema salonlarında kalabalığı ağırlamak isteyen diğer yapımların arasına katıldı.

İlk filmiyle olumlu yorumlar toplayan A Quiet Place Part II, yeniden Abbott ailesine odaklanacak. John Krasinski, Emily Blunt, Cillian Murphy ve daha birçok ismin oyuncu kadrosunda yer aldığı filmde Abbott ailesi, sessiz bir şekilde evin dışındaki düşmanlarına karşı hayatta kalmaya çalışacak.

Bundan birkaç hafta önce Deadline'ın yaptığı haberle birlikte A Quiet Place serisinin üçüncü filminin de olacağını öğrenmiştik. Habere göre Paramount, üçüncü filmin senaryosu ve yönetmenliği için Jeff Nichols'ı görevlendirmişti. 2022 yılında vizyona girmesi planlanan üçüncü film, John Krasinski'nin orijinal fikrine dayalı olacak.

A Quiet Place Part II, son iki gündür erteleme haberi aldığımız son film oldu. Dün, Daniel Craig'in son kez James Bond olarak karşımıza çıkacağı No Time To Die'ın ve Sony Pictures'ın Uncharted'ının, Ghost Buster: Afterlife'ının, Peter Rabbit 2: The Runaway'inin ve Cinderella'sının ertelendiğini öğrenmiştik.