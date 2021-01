Daniel Craig'in son kez James Bond olarak izleyicilerle buluşacağı No Time To Die, bugün yeniden ertelendi ve filmin yeni vizyon tarihi açıklandı. Yapılan açıklamada No Time To Die'ın 8 Ekim 2021'de vizyona gireceği duyuruldu.

Normalde 2020 yılının nisan ayında vizyona girmesi planlanan James Bond serisinin beklenen yapımı No Time To Die, koronavirüsün patlak vermesiyle tüm filmler gibi ertelenmişti. Filmin vizyon tarihi önce 20 Kasım 2020'ye; ardından 2 Nisan 2021'e ötelenmişti. Bugünse yeni James Bond filmine kavuşmak isteyenleri üzecek bir haber geldi.

Daniel Craig'in son kez 007 olarak karşımıza çıkacağı No Time To Die, Hollywood'un hâlâ pandeminin etkilerini hissetmeye devam ettiği şu dönemde yeniden ertelendi. Üçüncü kez ertelenen No Time To Die'ın yeni vizyon tarihi 8 Ekim 2021 olarak belirlendi. Yani film, normal şartlarda planlanan vizyon tarihinden neredeyse 1,5 sene sonra izleyicileriyle buluşmuş olacak.

Bugün vizyon takviminde büyük oynamalar yaşandı:

No Time To Die, ağır yara alan sinema sektöründe ertelenen büyük yapımlardan sonuncusu oldu. Bu ayın başında Warner Bros, HBO'nun sevilen dizisi Sopranos'un daha önceki zamanlarında geçecek The Many Saints of Newark'ın ertelendiğini duyurmuştu. Film, Tony Soprano'nun New Jersey gangsteri olma yolundaki ilerleyişini anlatacak.

Bugün No Time To Die dışında diğer Hollywood yapımlarından da erteleme kararları duyduk. Sony, yaptığı açıklamada Peter Rabbit 2: The Runaway'in nisandan hazirana, Ghostbusters: Afterlife'ın hazirandan kasıma ve Cinderella'nın temmuz ayına ertelendiğini duyurdu.

Bununla birlikte video oyunundan uyarlanacak Uncharted filmi de Şubat 2022'ye ertelendi. Ayrıca Jared Leto'nun başrolünde oynayacağı Morbius'un da Ocak 2022'ye ertelenmesiyle bugün film dünyasının takvimi bir hayli değişti.