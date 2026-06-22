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Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler

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A101'de bu hafta satılacak uygun fiyatlı teknolojik ürünler belli oldu.

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Teknolojik ürün fiyatları uçuşa geçmişken ülkemizdeki kullanıcılar sürekli uygun fiyatlı ürün arayışındalar. Neyse ki zincir mağazalar her hafta getirdikleri ürünlerle bu konuda öne çıkmayı başarıyor. A101 de bunlardan biri. Bu hafta 25 Haziran 2026 tarihli A101 Aldın Aldın ürünleri arasında birçok uygun fiyatlı teknolojik ürün var. Uygun fiyatlı Samsung telefon, oyuncu aksesuarları, klimalar, elektrikli bisiklet ve scooter ve dahası bu hafta A101’de olacak.

Biz de bu içeriğimizde A101’in 25 Haziran 2026 tarihi itibarıyla satacağı Aldın Aldın ürünlerinden öne çıkanları sizler için derledik. Uygun fiyatlı teknolojik ürün arıyorsanız kesin göz atın.

İçerikten Görseller

Çok Ucuza Samsung Telefon Geliyor: A101'de Bu Hafta Satılacak Teknolojik Ürünler
a16
thullklavye
klima
olabisiklet +2

A101’de bu hafta uygun fiyata satılacak teknolojik ürünler

  • Samsung Galaxy A16 - 10.999 TL
  • Thull gaming klavye - 399 TL
  • Thull gaming kulaklık - 499 TL
  • Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU Klima - 30.999 TL
  • OLA EFB7 katlanabilir bisiklet - 29.990 TL
  • Piranha 5015 katlanabilir elektrikli scooter - 15.490 TL
  • Toshiba 65UV2363DT TV - 30.999 TL

Samsung Galaxy A16 - 10.999 TL

a16

Samsung’un giriş-orta segmentte konumlanan Galaxy A16 modeli, uygun fiyatlı iyi özelliklere sahip telefon arayanlar için ideal. Cihazd 6,7 inç ekran, 50+5+2 MP kamera, 13 MP ön kamera, 4 GB RAM, 128 GB depolama, 5000 mAh batarya gibi özellikler bulunuyor.

Thull gaming klavye ve kulaklık - 399 & 499 TL

thullklavye

Eğer çok para harcamadan işinizi görebilecek oyuncu aksesuarları arıyorsanız A101’e gelecek Thull ürünlerine göz atabilirsiniz. Klavyede düşük gecikme süresi, 10 milyon tıklama ömrü gibi özellikler var. Kulak üstü tasarıma sahip kulaklık ise yüksek hassasiyetli mikrofon ile geliyor.

Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU Klima - 30.999 TL

klima

Yazın gelmesiyle klimasız durmak çok zor hâle gelmiş durumda. Samsung’un bu modeli de gelişmiş özelliklerle öne çıkmayı başarıyor. Dijital inverter teknolojisi, hızlı soğutma, 2 yönlü otomatik salınım, iyi uyku modu, 12000 BTU/S kapasite ile sunuluyor.

OLA EFB7 katlanabilir bisiklet - 29.990 TL

olabisiklet

OLA markalı EFB7, uygun fiyata katlanabilir bisiklet arayanların kesin göz atması gereken bir ürün. 25 km/sa maksimum hıza, 250 kW motor gücü ve 50 Nm torka, 36V 10,4 Ah batarya kapasitesine sahip.

Piranha 5015 katlanabilir elektrikli scooter - 15.490 TL

piranhassocoter

Piranha markalı 5015 katlanabilir elektrikli scooter modelinde 25 km/sa maksimum hız, 600W motor gücü, 10,5 off-road lastik, LED ekran, 36V 10,4 Ah batarya, alüminyum iskelet gibi özellikler var.

Toshiba 65UV2363DT TV - 30.999 TL

toshiba

Büyük ama çok dahalı olmayan bir televizyon istiyorsanız Toshiba’nın bu modeli tam size göre. 65 inç boyut, 4K çözünürlük, Dolby Vision, 2x HDMI gibi özellikler bu televizyonda bizi karşılıyor.

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