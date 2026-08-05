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120 İnç Yansıtma Sunan Sudan Ucuz Projektör Xiaomi Redmi Projector 5 Tanıtıldı

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Xiaomi, çok uygun fiyatlı projeksiyon cihazı Redmi Projector 5’i tanıttı.

120 İnç Yansıtma Sunan Sudan Ucuz Projektör Xiaomi Redmi Projector 5 Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, her türden ürün geliştirmesiyle bilinen bir marka. Şimdi ise şirket, bütçe dostu projeksiyon cihazı serisine yeni bir üye ekledi. Redmi markası altında konumlanan bu ürün, “Redmi Projector 5” ismiyle geliyor ve düşük fiyatına rağmen gelişmiş özellikler sunuyor.

Redmi Projector 5 isimli model, Çin’de 148 dolar civarı bir fiyat ile satışa sunuldu. Peki nasıl özellikleri var? Gelin neler sunduğunu birlikte inceleyelim.

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120 İnç Yansıtma Sunan Sudan Ucuz Projektör Xiaomi Redmi Projector 5 Tanıtıldı
projector1vemanset
projektor2

Karşınızda Xiaomi Redmi Projector 5

projector1vemanset

Redmi Projector 5, fiziksel 1080p çözünürlük sunarak net ve ayrıntılı bir görüntü vaat ediyor. Cihazın yansıtma oranı 1.2:1 olarak açıklanırken, 120 inçe kadar devasa bir yansıtma alanına imkân tanıyor. Entegre 360 derece gimbali sayesinde cihazı farklı açılarda konumlandırmak ve doğru ekran hizalamasını yakalamak mümkün.

Kurulum tarafında ise dahili ToF lazer algılama modülü var. Bu sensör sayesinde projektör, otomatik odaklama ve açı düzeltmelerini kendi kendine gerçekleştirebiliyor. Cihazın MediaTek üretimi MT9 işlemciden güç aldığını belirtelim.

projektor2

Bu yonga setine 1 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Cihazda 1 USB Type-A, 1 HDMI ve 1 3.5 mm ses çıkışı var. Ayrıca çift bant Wi-Fi desteği sunuyor, kompakt tasarımıyla evde fazla yer kaplamadan rahatça kullanılabiliyor.

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