Xiaomi, çok uygun fiyatlı projeksiyon cihazı Redmi Projector 5’i tanıttı.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, her türden ürün geliştirmesiyle bilinen bir marka. Şimdi ise şirket, bütçe dostu projeksiyon cihazı serisine yeni bir üye ekledi. Redmi markası altında konumlanan bu ürün, “Redmi Projector 5” ismiyle geliyor ve düşük fiyatına rağmen gelişmiş özellikler sunuyor.

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Redmi Projector 5 isimli model, Çin’de 148 dolar civarı bir fiyat ile satışa sunuldu. Peki nasıl özellikleri var? Gelin neler sunduğunu birlikte inceleyelim.

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Karşınızda Xiaomi Redmi Projector 5

Redmi Projector 5, fiziksel 1080p çözünürlük sunarak net ve ayrıntılı bir görüntü vaat ediyor. Cihazın yansıtma oranı 1.2:1 olarak açıklanırken, 120 inçe kadar devasa bir yansıtma alanına imkân tanıyor. Entegre 360 derece gimbali sayesinde cihazı farklı açılarda konumlandırmak ve doğru ekran hizalamasını yakalamak mümkün.

Kurulum tarafında ise dahili ToF lazer algılama modülü var. Bu sensör sayesinde projektör, otomatik odaklama ve açı düzeltmelerini kendi kendine gerçekleştirebiliyor. Cihazın MediaTek üretimi MT9 işlemciden güç aldığını belirtelim.

Bu yonga setine 1 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Cihazda 1 USB Type-A, 1 HDMI ve 1 3.5 mm ses çıkışı var. Ayrıca çift bant Wi-Fi desteği sunuyor, kompakt tasarımıyla evde fazla yer kaplamadan rahatça kullanılabiliyor.