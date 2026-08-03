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Apple, Yakında Tanıtacağı Akıllı Gözlüklerini Bir Sağlık Cihazına Dönüştürecek

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Apple’ın günlük kullanıma uygun akıllı gözlüklerini, gelişmiş bir sağlık ve fitness platformuna dönüştürmek istediği iddia edildi.

Apple, Yakında Tanıtacağı Akıllı Gözlüklerini Bir Sağlık Cihazına Dönüştürecek
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, önümüzdeki yıl itibarıyla akıllı gözlük kategorisine de dahil olmayı ve Meta Ray-Ban benzeri günlük kullanıma uygun ilk akıllı gözlüklerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu gözlükler hakkında sürekli sızıntılar geldiğini görüyorduk. Şimdi ise en güvenilir kaynaklardan olan Bloomberg Editörü Mark Gurman tarafından yeni bilgiler paylaşıldı.

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Sızıntı ve iddialara göre Apple, gelecekte çıkaracağı akıllı gözlük modelini sadece basit bir bildirim veya ses cihazı olarak görmüyor. Gurman’a göre şirket, gösterişli ekranlara sahip olmayan akıllı gözlük modelini zamanla güçlü bir sağlık ve spor asistanına dönüştürmek için çalışmalar yürütüyor.

İçerikten Görseller

Apple, Yakında Tanıtacağı Akıllı Gözlüklerini Bir Sağlık Cihazına Dönüştürecek
akilli

İlk nesilde değil, sonraki nesillerde sağlık ve spor özellikleri yer alacak

akilli

Ancak haberde, bu kapsamlı sağlık özelliklerinin ilk nesil gözlük modeliyle birlikte hemen çıkış yapmayacağının altı çizilmiş. Apple, aslında bu sağlık odaklı yaklaşımı ilk olarak karma gerçeklik kulaklığı Vision Pro üzerinde denemeyi planlamıştı. Şirket, kullanıcıların antrenman videolarını izleyebileceği, hareketlerini takip edebileceği ve fitness halkalarını kapatabileceği özel bir Apple Fitness+ sürümü üzerinde çalışıyordu. Ancak teknik engeller ve Vision Pro'nun ağırlığı nedeniyle bu planlar rafa kaldırıldı. Akıllı gözlük ise hafif yapısıyla buna daha uygun bir ürün olarak görüldü.

Apple’ın akıllı gözlükler üzerindeki sağlık hedefleri sadece bir iddiadan ibaret değil; şirketin açtığı iş ilanları da bu vizyonu açıkça gözler önüne seriyor. İddialara göre Apple’ın gözlük ve gelecekteki kulaklık projelerini geliştiren Vision Products Group ekibi, giyilebilir teknoloji ve sağlık alanını şekillendirecek yeni liderler aramaya başladı bile.

Ayrıca Apple, ekranı olmayan bir akıllı gözlükte sağlık verilerini işleyebilmek için AirPods Pro 3 gibi ürünlerde görülen nabız sensörlerinden ve geçen yıl Apple Watch'a eklenen Workout Buddy gibi yapay zekâ özelliklerinden de faydalanabilir. Gözlük üzerinde yer alabilecek kameralar sayesinde, kullanıcının yaptığı egzersiz hareketlerini analiz edip formunu düzeltmesine yardımcı olacak sistemler kurulabileceği de eklenmiş.

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