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Xiaomi, Şimdi de Akıllı Tıraş Makinesi Tanıttı: 60 Gün Pil Ömrü Var!

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Xiaomi, akıllı tıraş makinesi tanıttı. 60 gün pil ömrüyle geliyor.

Xiaomi, Şimdi de Akıllı Tıraş Makinesi Tanıttı: 60 Gün Pil Ömrü Var!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Xiaomi, aklınıza gelebilecek her türden ürüne sahip bir firmaydı. Tıraş makineleri de bunlardan biri. Şimdi ise şirket, gören herkesin isteyeceği harika özelliklere sahip Mijia Portable Electric Shaver Pro isimli yeni akıllı tıraş makinesini tanıttı.

Xiaomi’nin yeni ürünü, günlük kullanım kolaylığını ve uzun ömürlü yapıyı odak noktasına alan taşınabilir bir tıraş makinesi olarak geilyor. Kompakt boyutlarına rağmen premium özellikleri var.

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Xiaomi, Şimdi de Akıllı Tıraş Makinesi Tanıttı: 60 Gün Pil Ömrü Var!
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Karşınızda Xiaomi’nin yeni tıraş makinesi

60gn

Sarı, gümüş ve gri olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak Mijia Portable Electric Shaver Pro, günlük taşıma ve seyahatler için oldukça küçük boyutlarda tasarlandı. Tam metal yapısı sayesinde standart plastik tıraş makinelerine kıyasla çok daha kaliteli bir tutuş hissi sunuyor.

Tıraş makinesinin kesim performansı tarafında ise etrafını saran kilit yapısı, çift halkalı yapı ve paslanmaz çelik bıçaklar bir arada kullanılıyor. Xiaomi’nin aktardığı bilgilere göre bu tasarım, daha fazla kıl yakalayarak takılma veya sıkışma riskini en aza indiriyor ve pürüzsüz bir tıraş deneyimi sağlıyor.

Mijia Portable Electric Shaver Pro’nun en pratik yeniliklerinden biri dahili sensörlü anahtar sistemi. Bıçaklar cildinize temas ettiği anda otomatik olarak dönmeye başlıyor ve cihazı yüzünüzden uzaklaştırdığınızda motor kendiliğinden duruyor. Temas odaklı çalışan bu mekanizma, hem kullanımı son derece basitleştiriyor hem de gereksiz enerji tüketiminin önüne geçerek pil ömrünü koruyor. Cihaz ayrıca IPX8 su geçirmezlik sertifikasına sahip. Bu sayede ürünü musluk altında tamamen yıkayabilir veya duş gibi ıslak koşullarda güvenle kullanabiliyorsunuz.

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Pil ömrü tarafında da oldukça iddialı bir ürün. Firma, cihazın tek bir şarjla 60 güne kadar kullanılabildiğini belirtiyor. Ayrıca piliniz tükense bile cihazı şarja takıp aynı anda kullanmaya devam edebilmeniz mümkün. Son olarak cihazın fiyatının 43 dolar olduğunu belirtelim.

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