A101, Piyasa Fiyatının Binlerce TL Altına Motosiklet ve Moped Satacak

A101, Aldın Aldın ürünleri kapsamında aşırı uygun fiyatlı motosiklet ve moped satışı gerçekleştirecek. Piyasa fiyatının binlerce TL altına satılacak ürünler, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

Popüler market zinciri A101, 11 Aralık itibarıyla satışa çıkacak "Aldın Aldın" ürünlerini açıkladı. Firma bu hafta, özellikle de motosiklet ve moped satışı ile dikkat çekecek. Zira satılacak araçlar, piyasa fiyatlarından çok daha ucuz olacak. Hâl böyle olunca vatandaşlar, A101'in motosiklet ve mopedlerine büyük ilgi gösterecek gibi görünüyor.

Peki A101'in satışa sunacağı motosiklet ve mopedler neler sunuyor? Bunların fiyatları ne kadar olacak? Kampanyanın detayları ne? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

İşte A101'de uygun fiyatla satışa sunulacak motosiklet ve moped modelleri:

REVOLT RSX6 125 cc benzinli motosiklet:

Özellik Azami Hız 85 km/s Azami Net Güç 5,3 kW Azami Net Tork 8 Nm Motor Kapasitesi 124,6 cm3 Yakıt Tankı 9,5 litre Yakıt Tüketimi 2,9 l/100 km

REVOLT RSX6 125 cc benzinli motosiklet, modern tasarımı ve günlük kullanım için gayet yeterli olan özellikleriyle dikkat çekiyor. 2 yıl garantili olarak satın alabileceğiniz motosiklet, piyasa fiyatının oldukça düşüğüne satın alınabilecek.

Ürünün A101 fiyatı: 59.990 TL

59.990 TL Piyasa fiyatı: 84.000 TL

Volta VS1 iki tekerlekli elektrikli moped:

Özellik Azami Hız 45 km/s Motor Gücü 2.000W Batarya Kapasitesi 72V 20 Ah

Volta VS1 iki tekerlekli elektrikli moped, daha uygun fiyatlı bir araç arayanların ilgisini çekecek gibi görünüyor. 60 kilometreye kadar menzile sahip olan Volta VS1, 6-8 saat aralığında tam şarj olabiliyor ve 2 yıl garanti sunuluyor.

Ürünün A101 fiyatı: 29.990 TL

29.990 TL Piyasa fiyatı: 38.999 TL

Volta Apec APM2 üç tekerlekli elektrikli moped:

Özellik Azami Hız 25 km/s Motor Gücü 1.000W Batarya Kapasitesi 60V 20 Ah

Volta Apec APM2, yaklaşık 40 kilometre menzil değerine sahip. Tek kişilik kullanıma uygun üç tekerlekli elektrikli moped, 7-8 saat içinde tam şarj oluyor.

Ürünün A101 fiyatı: 39.990 TL

39.990 TL Piyasa fiyatı: 56.400 TL

Volta Apec APM5 üç tekerlekli elektrikli moped:

Özellik Azami Hız 25 km/s Motor Gücü 1.000W Batarya Kapasitesi 60V 20 Ah

Volta Apec APM5, az önce bahsettiğimiz Volta Apec APM2'nin iki kişilik versiyonu olarak yorumlanabilir. 40 kilometreye kadar menzil sunan elektrikli moped, diğer model gibi 7-8 saatte tam şarj oluyor.

Ürünün A101 fiyatı: 49.990 TL

49.990 TL Piyasa fiyatı: 72.190 TL

A101'in Aldın Aldın broşürünü aşağıdan inceleyebilirsiniz: