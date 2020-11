A14X Bionic Çipler Büyük Performans Artışı Sağlayacak

Apple 10 Kasım’da One More Thing adını verdiği bir etkinlik düzenleyecek. Bu etkinlikte tanıtılması beklenen A14X işlemcinin performansı hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

ABD’li teknoloji devi Apple, her yılın son çeyreğinde yeni ürünlerinin tanıtıldığı etkinlikler düzenliyor. Bu yıl düzenlenecek olan etkinliğin adı One More Thing olacak. Pek çok kişi, 10 Kasım’da gerçekleşecek etkinlikte Arm tabanlı ilk Mac cihazların tanıtılmasını bekliyor.

Teknoloji kulislerindeki genel beklenti, ilk Mac işlemcilerinin sekiz çekirdekli A14 Bionic çipli setler olacağı yönünde. Hali hazırda iPhone 12 ve iPad Air’de kullanılan bu çiplerden oluşan işlemci de A14X olarak bilinecek. A14X’e ait olduğu öne sürülen Geekbench 5 benchmark sonuçları ortaya çıktı.

5 nm mimariyle yeni çip

Tıpkı A14 gibi A14X de Tayvanlı TSMC tarafından 5 nm tabanında üretilecek ve sekiz çekirdekli işlemci, Arm’nin big.LITTLE mimarisi üzerine kurulacak. Bu çipin bir sonraki nesil iPad Pro’da da yer alması bekleniyor.

A14X’in işlemci hızı 1,80 GHz olarak gösteriliyor. Rapora göre işlemcinin hızı, turbo modunda 3,10 GHz’i bulabiliyor. Bu rakamlar ilk başta çok yüksek gibi gözükmeseler de işlemcinin benchmark sonuçları genel olarak tatmin edici bir performans vaat ediyor.

Benchmark sonuçlarına göre A14X tek çekirdek skoru olarak 1634, çoklu çekirdek skoru olarak da 7220 puan almayı başardı. Testin yapıldığı cihazın ne olduğu konusunda ise elimizde kesin bir bilgi yok. Yalnızca kullanılan konfigürasyonda 8 GB RAM olduğunu biliyoruz.

A14x Intel Core i9’a karşı

Daha önceki Apple çiplerinden A12Z biyonik çip, aynı testte tek çekirdek ve çoklu çekirdek testlerinde sırasyıla 1118 ve 4657 puan alabilmişti. A14 ise sırasıyla 1583 ve 4198 puanla testten ayrılmıştı. Tabii o testte işlemcinin iPhone 12’nin aşırı ısınmaması için gücünü kısıtlı olarak kullanabildiği de önemli bir ayrıntı.

16 inçlik MacBook Pro’da ise işlemci olarak Intel Core i9 yer alıyordu. Bu modelin işlemcisi aynı testte tek çekirdekte 1096, çoklu çekirdekte 6869 puan almıştı. Bu açıdan baktığımızda Apple kendi çipiyle testte daha başarılı oldu.

Etkinlikte 12 inçlik ve 16 inçlik MacBook Pro modellerinin ve 13 inçlik MacBook Air’in tanıtılması bekleniyor. A14X kullanan iPad Pro’ların da gelecek yıl satışta olması planlanıyor.