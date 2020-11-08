Apple'ın kablosuz şarj aleti MagSafe Duo'nun Apple Watch ve iPhone'da nasıl çalıştığını gösteren bir video yayınlandı. Videoda, MagSafe Duo'nun her iki cihazı birden nasıl şarj ettiği görülebiliyor.

Apple'ın iPhone ve Apple Watch cihazları aynı anda kablosuz olarak şarj edilebilmesini sağlayan aleti MagSafe Duo şarj aleti, henüz resmi olarak kullanıcılara sunulmadı. Ayrıca bu kablosuz şarj aletinin çıkış tarihi de henüz net olarak bilinmiyor.

Ancak DailyUse OS isimli bir YouTube kanalı, şirketin bu kablosuz şarj aletinin nasıl çalıştığına dair yeni bir video paylaştı. Paylaşılan bu videoyla birlikte MagSafe Duo'nun nasıl çalıştığına daha da yakından bakabilme şansı elde etmiş olduk.

Apple'ın kablosuz şarj aleti: MagSafe Duo

MagSafe Duo şarj aletinde iki adet şarj pedi bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Qi uyumlu MagSafe yüzeyi diğeri ise Apple Watch'un şarj edilebilmesini sağlayan ped. Üstelik MagSafe Duo'nun katlanabilir tasarımı, cihazı taşınması kolay hale getiriyor. Cihaz, gücü bir ucu Lightning bir ucu USB-C kablodan aktarıyor.

MagSafe Duo şarj aletinin Qi sertifikasına sahip olması sayesinde Qi uyumlu herhangi bir cihaz şarj edilebiliyor. Yani kablosuz şarj desteği bulunan AirPods ve iPhone modellerinin tamamı MagSafe Duo ile kablosuz bir şekilde şarj edilebilecek. Apple da uyumlu iPhone, Apple Watch, AirPods Kablosuz Şarj Kılıfı ve diğer Qi sertifikalı cihazların MagSafe Duo ile şarj edilebileceğini açıkladı.

Apple, iPhone 12 ile birlikte tanıttığı MagSafe Duo'nun çıkış tarihini henüz açıklamadı. Ancak şirket, geçtiğimiz gün MagSafe Duo'yu kendi mağazasına "yakında gelecek" ibaresiyle birlikte ekledi. Ayrıca ürünün fiyatı da belli oldu: 129 dolar. Ürün, şu an için Türkiye mağazasında yer almıyor. Dolayısıyla ülkemizdeki fiyatıyla ilgili kesin bir şey söylemek pek mümkün değil ancak günlük kurla hesapladığımızda vergisiz 1.099 TL'ye denk geliyor.