macOS Big Sur 11.0.1'in İlk Açık Betası Yayınlandı

macOS Big Sur adlı yeni nesil Mac yazılımı artık açık betaya geldi. Yeni yazılımı nasıl indirebileceğinize dair detaylar Webtekno’da.

Apple birkaç yıldır ilgilenen kişiler için macOS açık beta programları gerçekleştiriyor. Böylece isteyenler yeni işletim sistemini kendi cihazlarında test edebiliyor ve firmaya geri bildirim sağlayabiliyorlar.

Bu kişilerin arasında yer almak isteyenler açık beta olarak işletim sistemini indirebiliyor. Siz de bu kişilerden biriyseniz yapmanız gerekenleri adım adım anlatıyoruz. Böylece yeni özellikleri herkesten önce deneyip gelişimlerine katkıda bulunabiliyorsunuz.

macOS Big Sur açık beta indirme

Apple’ın yeni işletim sistemi için yayınladığı betayı indirme hakkı kazanması da kurması da aslında karmaşık işlemler değil. Yani ortalama bir Mac kullanıcısı çok rahat bir şekilde kurulumu tamamlayabilir. Bu yazıda adım adım indirme sürecinde yapmanız gerekenleri anlatacağız.

Bu işleme başlamadan önce, Apple’ın zaman zaman geliştiricilere yönelik olarak yaptığı kapalı betalar ya da bu örnekte olduğu gibi herkesin erişebildiği açık betalar yaptığını hatırlatalım. Bu beta süreçleri yeni özellikler barındırdıkları gibi hatalar da barındırabiliyor ve günlük kullanım için en ideal durumda değiller. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Başlamadan önce, güncellemelerden istediğiniz performansı alamamanız ya da ciddi bir sorunla karşılaşmanız ihtimaline karşı, Mac Menü çubuğunda Zaman Makinesi ikonuna tıklayın ve Şimdi Yedekle diyerek yedek oluşturun.

Halihazırda beta kullanıcısıysanız

Hali hazırda Apple’ın Beta Software Programı’na dahil ve beta versiyon işletim sistemi kullanıyorsanız indirme işlemini oldukça kolay şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler şu şekilde:

Sistem Tercihleri’ne gidin.

gidin. Yazılım Güncellemeleri sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Yeni güncelleme burada gözükecektir. Güncellemeyi indirin.

Beta kullanıcısı değilseniz

Apple’ın Beta Software Programı’na kayıt olun. Bunun için Safari programından beta.apple.com adresine gidin.

kayıt olun. Bunun için Safari programından beta.apple.com adresine gidin. Kayıt Ol/Sign Up düğmesine basın.

düğmesine basın. Apple ID e-posta adresinizi ve şifrenizi yazın.

e-posta adresinizi ve şifrenizi yazın. Oturum Aç/Sign In düğmesine basın.

düğmesine basın. Giriş yaptıktan sonra macOS sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. macOS Açık Beta Erişim Aracını İndir düğmesine basın.

düğmesine basın. İndirilenler ekranından dosyanızı açın.

ekranından dosyanızı açın. Dosya paketine çift tıklayarak kurulumu başlatın.

Apple’ın beta programına katılmak ve kullanmaya başlamak bu kadar kolay bir süreç. Beta sürecindeki deneyimlerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilirsiniz.