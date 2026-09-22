A20 Pro Ne Kadar Güçlü? İşte iPhone 18 Pro Max'in Tüm Performans Testleri!

Apple'ın iPhone 18 Pro Max'te yer verdiği A20 Pro işlemcisini pek çok farklı alanda test ettik. İşte testimizin sonuçları!

Apple'ın A20 Pro işlemcisinden güç alan iPhone 18 Pro Max'i farklı sentetik performans testlerinden geçirdik. Geekbench 6 ile işlemci ve GPU performansını, Geekbench AI ile yapay zekâ iş yüklerindeki performansı ve 3DMark Solar Bay Extreme Unlimited ile ray tracing performansını ölçtük.

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Testlerin tamamı tarafımızca gerçekleştirildi. Sonuçlara baktığımızda A20 Pro'nun özellikle yapay zekâ işlemlerinde GPU devreye girdiğinde ciddi bir performans artışı sunduğu görülebiliyor. Gelin şimdi test sonuçlarını kapsamlı bir şekilde inceleyelim.

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iPhone 18 Pro Max sentetik test sonuçları

Test iPhone 18 Pro Max sonucu Geekbench CPU - Tek çekirdek 4.045 Geekbench CPU - Çoklu çekirdek 11.554 Geekbench GPU - Metal 62.689 Geekbench AI CPU - Single Precision 6.792 Geekbench AI CPU - Half Precision 12.199 Geekbench AI CPU - Quantized 9.030 Geekbench AI GPU - Single Precision 12.825 Geekbench AI GPU - Half Precision 24.323 Geekbench AI GPU - Quantized 27.142 3DMark Solar Bay Extreme Unlimited 3.276 3DMark FPS aralığı 21-83 FPS 3DMark ortalama FPS 22,9 FPS 3DMark sırasında batarya %85 → %85

A20 Pro, Geekbench'te tek çekirdekte 4 bin puanı geçti

İlk olarak klasik işlemci performansına bakalım. iPhone 18 Pro Max, Geekbench CPU testimizde tek çekirdekte 4.045, çoklu çekirdekte ise 11.554 puan aldı.

Geekbench 6'nın CPU testi; dosya sıkıştırma, görüntü işleme, makine öğrenimi, kod derleme ve web tarayıcısında gerçekleştirilen işlemler gibi farklı iş yüklerini kullanarak işlemci ve bellek performansını ölçüyor. Daha yüksek skor daha yüksek performans anlamına geliyor. Tek çekirdek sonucu özellikle uygulamaların her zaman çok sayıda işlemci çekirdeğini aynı anda kullanamadığı senaryolar açısından önemli. Arayüz tepkiselliği ve bazı uygulama işlemleri gibi görevlerde yüksek tek çekirdek performansı önemli bir avantaj hâline gelebiliyor.

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Çoklu çekirdek skoru ise video işleme, yoğun hesaplama ve paralel çalışmaya uygun uygulamalar gibi işlemcinin birden fazla çekirdeğinden yararlanabilen ağır görevlerde cihazın sahip olduğu işlem kapasitesi hakkında fikir veriyor.

GPU testinde 62.689 Metal puanı

Geekbench GPU testine geçtiğimizde iPhone 18 Pro Max'te 62.689 Metal puanı elde ettik.

Buradaki test yalnızca oyunlarda elde edilecek kare hızını ölçmüyor. Geekbench'in GPU Compute testi; görüntü işleme, computational photography, bilgisayarlı görü ve makine öğrenimi gibi GPU üzerinden hızlandırılabilen iş yüklerini kullanıyor.

Dolayısıyla 62.689 puanı yalnızca "oyun performansı" şeklinde okumamak gerekiyor. Sonuç, A20 Pro içerisindeki GPU'nun genel amaçlı hesaplama gücü hakkında da fikir veriyor. Apple cihazlarında test Metal API üzerinden çalıştığı için burada elde edilen sonuç da Metal skoru olarak karşımıza çıkıyor.

Yapay zekâ testlerinde A20 Pro'nun GPU'su öne çıkıyor

Testlerimizde en ilginç tablo Geekbench AI tarafında ortaya çıktı.

Geekbench AI; görüntü sınıflandırma, nesne algılama, görüntü segmentasyonu, derinlik tahmini ve metin sınıflandırma gibi gerçek dünya kullanımına benzeyen yapay zekâ iş yükleri çalıştırıyor. Benchmark sonucunda Single Precision, Half Precision ve Quantized olmak üzere üç ayrı skor oluşturuluyor.

Basitçe anlatmak gerekirse Single Precision testlerinde ağırlıklı olarak 32 bit kayan nokta, Half Precision'da 16 bit kayan nokta ve Quantized testlerinde daha düşük hassasiyetli INT8 benzeri veri türleri kullanılıyor. Geekbench'in kullandığı bazı modellerde bunlar sırasıyla float32, float16 ve int8 olarak uygulanıyor. Özellikle quantization, yapay zekâ modellerinin daha az bellek ve hesaplama gücüyle cihaz üzerinde çalıştırılabilmesi açısından önem taşıyor.

A20 Pro yalnızca işlemci çekirdeklerini kullandığında Single Precision'da 6.792, Half Precision'da 12.199 ve Quantized testinde 9.030 puan üretti ancak aynı yapay zekâ iş yüklerini GPU üzerinden çalıştırdığımızda tablo ciddi biçimde değişti. Single Precision skoru CPU'daki 6.792 seviyesinden GPU'da 12.825'e çıkarak yaklaşık yüzde 89 arttı. Half Precision tarafında 12.199'dan 24.323 puana ulaşan sonuç neredeyse tam iki katına çıktı. En büyük sıçrama ise Quantized testinde yaşandı. CPU üzerinde 9.030 olan skor, GPU kullanıldığında 27.142'ye yükseldi. Yani aynı cihaz içerisinde GPU hızlandırmaya geçildiğinde bu testte yaklaşık 3 katlık skor elde edildi.

Geekbench AI'nin farklı hesaplama birimlerini CPU, GPU veya NPU üzerinden ayrı ayrı test edebildiğini düşünürsek sonuçlar, doğru iş yükünün doğru donanım üzerinde çalıştırılmasının ne kadar büyük fark yaratabileceğini açık şekilde gösteriyor. Bu tabii ki telefondaki her yapay zekâ işleminin GPU'da üç kat daha hızlı çalışacağı anlamına gelmiyor. Kullanılan yapay zekâ modeli, framework, veri tipi ve Apple'ın yaptığı yazılım optimizasyonları gerçek uygulama performansını önemli ölçüde etkileyebilir.

Özet: Tartışmasız bir yapay zekâ canavarı

Tüm sonuçları bir araya getirdiğimizde iPhone 18 Pro Max'teki A20 Pro'nun klasik CPU ve GPU testlerinde yüksek skorlar verdiğini görüyoruz ancak elimizdeki sonuçlarda en dikkat çekici bölüm yapay zekâ tarafı oldu.

Özellikle GPU üzerinden çalıştırılan Geekbench AI testlerinde 12.825, 24.323 ve 27.142 puanlık sonuçlar elde edilmesi, A20 Pro'nun yapay zekâ iş yükleri için yalnızca CPU gücüne güvenmediğini gösteriyor. Quantized AI testinde GPU'nun CPU sonucunun yaklaşık üç katına ulaşması da bunu en net şekilde ortaya koyan sonuçlardan biri.

Elbette sentetik testler bir telefonun gerçek hayattaki kullanıcı deneyimini tek başına belirlemiyor. Uzun süreli performans, sıcaklık, oyun optimizasyonu, uygulamaların kullandığı hesaplama birimleri ve yazılım optimizasyonları gibi birçok unsur günlük kullanımda devreye giriyor. Yine de kendi gerçekleştirdiğimiz sentetik testlerin ortaya koyduğu tablo oldukça net: A20 Pro'nun en dikkat çekici taraflarından biri, yüksek klasik işlemci performansının yanında yapay zekâ ve GPU hızlandırmalı iş yüklerinde sunduğu hesaplama gücü.