Elektrikli Otomobil Fiyatları Dibe Düşecek: İşte AB'den Türkiye'ye de Yarayacak Yeni Karar!

Avrupa Birliği, daha ucuz ve daha basit elektrikli otomobiller için yeni bir segment oluşturmaya karar verdi. "e car" olarak isimlendirilen bu yeni segment, Avrupalı şirketlerin Çinli üreticilerde rekabet edebilmesini amaçlıyor. İşte detaylar...

Çinli otomobil üreticileri, küresel çapta çok büyük işler yapmayı başardılar. Bu firmalar, özellikle de Avrupa'da, yılların köklü firmalarını alt üst etmeyi başardılar. Bu durumun farkında olan Avrupa Birliği de kendi üreticilerini desteklemek için bir karar almış durumda. Bu durum, dolaylı yoldan Türkiye'nin de işine gelecek diyebiliriz.

Avrupa Birliği yetkilileri, Çinli otomobil firmaları ile daha iyi rekabet edilebilmesi amacıyla "e car" olarak isimlendirilen yeni bir otomobil sınıfı oluşturdular. Bu otomobil sınıfı, doğrudan uygun fiyatlı ve tam elektrikli otomobillere odaklanıyor ve diğer sınıflara göre daha esnek teknik gereksinimler içeriyor. Avrupalı otomobil üreticilerinin bu yeni segment ile Çin baskısından kurtulacakları düşünülüyor.

e car segmentindeki otomobiller 20 bin euro'dan pahalı olmayacak!

Henüz taslak aşamasında olan düzenlemenin detaylarına baktığımızda, e car tipindeki otomobillerin fiyatının 15 bin ila 20 bin euro aralığında olacağını görüyoruz. Ayrıca yapılacak düzenleme ile e car segmentindeki otomobillerin maliyetlerinin yüzde 20'ye kadar düşürülmesi planlanıyor. Buradan yola çıkarak e car segmentinde tanıtılacak otomobillerin daha düşük kalitede olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak bu durum hem tüketiciler hem de üreticiler için bir sorun olmayacaktır.

Ama Avrupa Birliği'nin önemli bir sorunu var!

Avrupa Birliği'nin kendi otomobil üreticilerini desteklemesi önemli. Ancak bu demek olmuyor ki Çinli firmalar, tamamen geride kalacak. Öyle ki Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden bir tanesi olan BYD, Avrupa'da zaten üretim yapıyor. Bu durum, BYD'nin de teşvikten faydalanmasına neden olacaktır. Yani Avrupalı otomobil firmaları, her ne olursa olsun BYD'nin baskısından kurtulamayacaklar.

Az önce de belirtmiş olduğumuz gibi Avrupa Birliği'nin yeni düzenlemesi, henüz taslak aşamasında. Yani kesinleşmiş bir şey yok. Bakalım bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile tanıtılacak e car segmenti otomobiller, pazardaki rekabeti nasıl değiştirecek...