Abarth, 75. yılını kutlamak için yarış zaferleri kazanmış spor otomobili Alfa Romeo 4C'den ilhamla ürettiği Abarth Classiche 1300 OT'yi tanıttı. Bu özel modelden yalnızca 5 adet üretilecek.

Abarth, firmanın 75. yılını kutlamak için özel bir araba geliştirdi. Bu araba için de temel olarak Alfa Romeo'nun popüler iki koltuklu spor modeli 1965 Fiat-Abarth OT 1300 seçildi. Firmadan gelen açıklamada, yeni geliştirilen Abarth Classiche 1300 OT adlı model, klasik aracın "modern bir yeniden yorumlanması" olarak tanımlandı. 1965 Fiat-Abarth OT 1300, çeşitli yarışlarda birincilikler almış bir modeldi.

Genel olarak 1300 OT, 2021 yılında karşımıza çıkan 1000 SP modeline benziyor. O aracın da Alfa Romeo 4C ilham alınarak geliştirildiğini hatırlatalım. Abarth, Fiat, Ferrari, Alfa Romeo gibi İtalyan üreticilerin aralarında organik bağlar bulunduğu için bazı modeller birden fazla firma tarafından yeni modellere temel olarak kullanılabiliyor.

Rekor sürede satıldı

Abarth'tan gelen açıklamaya göre araçlar rekor sürede satılırken, sadece beş adet Classiche 1300 OT üretileceği ifade edildi. Araçların üretimi ise Abarth'ın çatı firması Stellantis'in Heritage Hub etkinliğinde tam ölçekli modelin tanıtımından sonra gerçekleştirilecek.

Şu anda araç için sipariş vermek mümkün ancak herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor. Firmadan gelen açıklamaya göre "özgün Abarth özünü koruyan" model, karbon-fiber şasiye, retro yarış kaplamasına ve 1960'lardan ilham alan tasarıma sahip olacak.

Aracın motoru ise 240 beygir, 1.7 litrelik turbolu dört silindirli bir motor. Bu motor 0'dan 100'e 4,5 saniyede çıkabilmeyi sağlarken aracın en yüksek hızı ise saatte 257 kilometre oluyor.