ABD, 5G Yarışında Huawei'nin Önüne Geçmenin Yollarını Arıyor

ABD ve Huawei arasında yaşanan gerilim, son dönemlerde tam anlamıyla bir 'soğuk savaşa' dönmüş durumda. Şu an ABD'de Huawei'nin 5G ağ hizmetleri desteklenmese de ABD, Huawei'nin 5G konusunda öncü bir teknolojiye sahip olduğunun farkında ve 5G ağ hizmetleri yarışında Huawei'nin önüne geçmenin yollarını arıyor.

ABD'nin Huawei şirketini Google hizmetlerinden mahrum bırakmasıyla başlayan ve Çin ile ABD arasında uzun süren bir gerginliğe yol açan olaylar örgüsü, artık yerini Huawei ve ABD arasında yaşanan soğuk savaşa bırakmış durumda. 1900'lü yıllarda ABD ile Rusya arasında uzay ve Ay araştırmaları konusunda yaşanan bu soğuk savaş durumu, günümüzde aynı şekilde Huawei ile ABD arasında 5G teknolojisi konusunda yaşanıyor. Huawei'nin 5G alanında lider teknolojiye sahip olduğunun farkında olan ABD ve İngiltere, kendi 5G altyapılarını kurarak bu yarışta öne geçmeyi planlıyor.

Başta Cisco ve Oracle gibi altyapı şirketleriyle görüşen ABD yetkilileri, bu şirketlerden olumlu bir geri dönüş alamadı. Ayrıca Wall Street Journal'da ortaya çıkan haberlere göre ABD yönetimi Cisco'ya, Huawei'nin 5G altyapı alanında rakiplerinden olan Ericsson veya Nokia şirketlerinden birinin satın alımı için 200 milyar dolara yakın bir teklifle ulaşmış durumda. Satın alım işlemi gerçekleşmezse ABD tarafından Ericsson ve Nokia'ya yapılacak vergi indirimleri de gündemde tutuluyor.

İngiltere, Huawei'nin 5G altyapısını kullanma tercihini gözden geçiriyor:

Geçtiğimiz ocak ayında, ABD hükûmetinin uyarılarına rağmen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin 5G altyapısına ekipman desteği yapması için Huawei'ye gerekli izinleri vermişti. O zaman için başka seçeneklerinin bulunmadığını belirten Boris Johnson, Ericsson'un İngiltere'de bulunan Huawei 5G altyapı ekipmanlarını kendilerininkiyle değiştirebilecekleri konusunda yaptıkları açıklamalar sonucunda, Huawei kararını tekrar gözden geçiriyor.

Nokia, Samsung ve Ericsson gibi firmalara destek verilecek:

ABD, şu an 5G altyapı çalışmalarını, gerekli düzenlemeler yaparak ve ihalelerde kolaylıklar sağlayarak hızlandırmaya çalışıyor. Bazı Avrupa merkezli altyapı firmalarının son ihalelerde Huawei'nin önüne geçerek çeşitli başarılar kazandığını belirten ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı ve Beyaz Saray Ekonomi Baş Danışmanı Lawrence Kudlow, Trump yönetimindeki bu ulusal 5G projelerinin oldukça emin adımlarla ilerlediğini de belirtiyor.

Araştırmacı bir firma olan Dell’Oro Group'un yaptığı araştırmalara göre bu yılın başından itibaren altyapı hizmetleri konusunda Huawei %28'lik payla bu sektörün başını çeken şirket hâline geliyor. Huawei, Çin hükûmetinden aldığı büyük desteklerle en kaliteli altyapı malzemelerini, diğer firmalara göre daha düşük fiyatlardan satabiliyor. Huawei'nin başı çektiği altyapı alanındaysa ABD'nin firmaları Huawei ile yarışabilecek kadar büyüklüğe sahip değil. ABD merkezli telekomünikasyon uzmanlarının raporlarına göre modern tarihte ilk defa ABD, çağımıza yön veren kritik bir teknolojik gelişmede başı çeken ülke olamıyor. Geçen sene ortaya çıkan bu raporlar, bu sene ABD'nin Ericsson ve Nokia gibi altyapı hizmeti veren şirketlerin peşine düşmesine neden oluyor.

Ericsson ve Nokia tartışmalarının devam ettiği bugünlerde Lawrence Kudlow; Nokia, Samsung ve Ericsson gibi şirketlerin ABD'ye taşınmayı ve ABD'de hizmet vermeyi kabul ettikleri takdirde birçok vergi indirimi yapılacağını ve hatta bazı taşınma harcamalarının ve diğer giderlerin de yine ABD tarafından karşılanabileceğini duyuyor. Ayrıca yerli altyapı şirketlerine de seslenen Kudlow, ABD hükûmetinin yerli firmaların 5G altyapı çalışmalarına da sonuna kadar destek vereceğini belirtiyor.