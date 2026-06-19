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ABD-Avustralya Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

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Dünya Kupası’nda bu gece oynanacak ABD-Avustralya maçı canlı izlemek için TRT 1 yayın bilgilerini derledik. İşte TRT frekans ve Tabii Spor canlı izlemek için gereken tüm detaylar…

ABD-Avustralya Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?
Deniz Şen Deniz Şen /

Futbolseverleri ekran başına kilitleyen Dünya Kupası’nda ABD, Avustralya ile kozlarını paylaşıyor. Saat 22.00’de başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Biz de ABD-Avustralya maçı canlı izlemek için gereken tüm bilgileri derledik.

Öte yandan, grup aşamasının dikkat çeken maçlarından biri olarak gösterilen ABD-Avustralya maçı aynı zamanda TRT’nin Tabii platformundan da izlenebilecek.

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ABD-Avustralya Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?
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ABD-Avustralya maçı canlı izlemek için gerekenler:

ABD-Avustralya maçını canlı izlemek için herhangi bir üyelik ya da ücretli platform aboneliği gerekmiyor. Karşılaşma, Türkiye'nin resmi yayıncısı olan TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, 22.00'de başlayacak Dünya Kupası mücadelesini TRT 1 canlı yayınından kesintisiz olarak izleyebilecek.

ABD-Avustralya maçı Tabii Spor canlı izlemek için gerekenler:

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ABD-Avustralya maçını Tabii Spor üzerinden canlı izlemek için, aktif bir Tabii hesabına sahip olmanız gerekiyor. Platforma giriş yaptıktan sonra canlı yayın bölümünden maçı takip edebilirsiniz. Mobil uygulama, akıllı televizyon veya internet tarayıcısı üzerinden erişim sağlanabilir.

TRT 1 maç izlemek için frekans bilgileri güncelleme:

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TRT 1 yayınlarını uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kanalın güncel frekans bilgilerini kullanarak yayınlara erişim sağlayabiliyor. TRT 1'i uydu üzerinden izleyen kullanıcıların yayınları problemsiz takip edebilmesi için Türksat 4A uydusunda 11794 frekans, V (Dikey) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerlerini kullanmaları gerekli.

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