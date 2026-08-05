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Fenerbahçe-Sturm Graz Maçı Hangi Kanaldan Yayınlanacak?

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Fenerbahçe-Sturm Graz maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda oynanacak Fenerbahçe-Sturm Graz maçına ilişkin yayın bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe-Sturm Graz Maçı Hangi Kanaldan Yayınlanacak?
Deniz Şen Deniz Şen /

Fenerbahçe-Sturm Graz maçı hangi kanaldan yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile Sturm Graz karşı karşıya geliyor. Biz de karşılaşmanın yayın bilgilerini sizler için derledik.

Fenerbahçe-Sturm Graz maçını canlı izlemek için TV kanalı ve dijital platform bilgilerine içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

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İçerikten Görseller

Fenerbahçe-Sturm Graz Maçı Hangi Kanaldan Yayınlanacak?
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Fenerbahçe-Sturm Graz maçı hangi kanalda?

Temsilcimiz Fenerbahçe ile Sturm arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu karşılaşması,tv100 üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi şifresiz takip edebilecek.

TV100'den Fenerbahçe-Sturm Graz maçı nasıl izlenir?

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TV100'ü izlemek için en kolay yöntem, kanalın resmî internet sitesindeki canlı yayın sayfasını kullanmaktır. Tarayıcınızdan TV100'ün canlı yayın bölümünü açarak herhangi bir üyelik gerektirmeden kesintisiz olarak yayını takip edebilirsiniz.

Bunun yanı sıra TV100, resmî YouTube kanalı üzerinden de 7/24 canlı yayın yapmaktadır. Televizyondan izlemek isteyen kullanıcılar ise Digitürk, D-Smart, Turkcell TV+ ve KabloTV'de 37. kanaldan, Tivibu'da ise 47. kanaldan TV100'e ulaşabilirler. Ayrıca Android ve iOS işletim sistemine sahip cihazlar için sunulan TV100 mobil uygulaması sayesinde canlı yayınlara telefon ve tablet üzerinden de kolayca erişmek mümkündür.

TV100 frekansı:

  • Uydu: Türksat 4A
  • Frekans: 12729 MHz
  • Polarizasyon: Dikey (V)
  • Sembol Oranı (SR): 30000
  • FEC: 2/3
  • Yayın Kalitesi: HD

Bu bilgileri uydu alıcınızın manuel kanal arama bölümüne girerek TV100 HD yayınını kolayca ekleyebilirsiniz. TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) destekleyen uydu alıcılarında ise kanal listesi otomatik olarak güncellenir. Gerekli durumlarda 11837 V 30000 frekansı da alternatif olarak kullanılabilir.

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