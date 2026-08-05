SEAT’ın Ağustos 2026 fiyat listesi belli oldu. Markanın güncel listesinde Ibiza, Arona, Leon ve Ateca modelleri yer alıyor.

SEAT, Ağustos 2026 dönemi için geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Açıklanan listede markanın hatchback, SUV ve hafif hibrit seçenekleri bir arada yer alıyor. Ibiza ve Arona’da yeni 2026 model yılı versiyonları görülürken, Leon ve Ateca tarafında farklı model yılı seçenekleri de listede bulunuyor.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Bu içerikte SEAT’ın Ağustos 2026 sıfır otomobil fiyatlarını, model bazlı donanım seçeneklerini, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını ve paylaşılan opsiyon kalemlerini inceliyoruz.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Bunlar da İlginizi Çekebilir

SİNPAŞ YAPI TASARRUF SANDIĞI FİNANSMAN DETAYLARI İÇİN TIKLA!

SEAT fiyat listesi - Ağustos 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı (Ağustos 2026) Kampanyalı Fiyatı Ibiza 1.857.000 TL - Arona 1.968.000 TL - Leon 2.380.000 TL - Ateca 2.561.000 TL -

Ibiza fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 116 PS Benzinli Yeni Ibiza Style Plus DSG 2026 1.857.000 TL -

SEAT Ibiza, markanın hatchback sınıfındaki şehir odaklı modeli olarak Ağustos 2026 listesinde yer alıyor. 1.0 TSI benzinli motor ve DSG şanzımanla listelenen Yeni Ibiza, kompakt ölçüleri ve otomatik kullanım kolaylığıyla günlük ulaşım ihtiyaçlarına hitap ediyor.

Ibiza opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 12.000 TL İlgili versiyonlar Özel Renk 24.000 TL İlgili versiyonlar

Arona fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.0 TSI 116 PS Benzinli Yeni Arona Style Plus DSG 2026 1.968.000 TL -

Arona, SEAT ürün gamında SUV karakterli kompakt seçeneklerden biri olarak konumlanıyor. Ağustos 2026 listesinde 2025 model yılı FR versiyonunun yanında Yeni Arona’nın 2026 model yılı Style Plus versiyonu da yer alıyor. Model, şehir kullanımı ve yüksek oturma pozisyonunu bir arada arayanlara sesleniyor.

Arona opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 12.000 TL İlgili versiyonlar Özel Renk 24.000 TL İlgili versiyonlar

Leon fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 eTSI 116 PS Benzinli/Hafif Hibrit (mHEV) Style DSG 2026 2.380.000 TL -

SEAT Leon, hatchback gövde yapısını benzinli hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçeneklerle birleştiren model olarak listede bulunuyor. Ağustos 2026 fiyatlarında Style donanımlı mHEV versiyon başlangıç seçeneği olurken, FR donanımlı eHybrid versiyon daha farklı bir kullanım profiline hitap ediyor.

Leon opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.500 TL İlgili versiyonlar Özel Renk 31.000 TL İlgili versiyonlar

Ateca fiyatları - Ağustos 2026

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat Kampanyalı Fiyat 1.5 EcoTSI ACT 150 PS Benzinli Style Plus DSG 2026 2.561.000 TL -

Ateca, SEAT’ın SUV ürün gamında daha geniş kullanım alanı sunan modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Ağustos 2026 listesinde 1.5 EcoTSI ACT motorlu Style Plus ve FR Dark Edition versiyonlarıyla yer alan model, aile kullanımı ve SUV beklentilerini birlikte değerlendiren kullanıcılara hitap ediyor.

Ateca opsiyon fiyatları - Ağustos 2026

Opsiyon Türü Fiyat Paket Metalik Renk 15.500 TL İlgili versiyonlar Özel Renk 31.000 TL İlgili versiyonlar

Kaynak: SEAT Türkiye