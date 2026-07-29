Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı hangi kanaldan yayınlanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Biz de karşılaşmanın yayın bilgilerini sizler için derledik.
Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını canlı izlemek için TV kanalı ve dijital platform bilgilerine içeriğimizden ulaşabilirsiniz.
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Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu karşılaşması, S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi aktif abonelikleriyle canlı takip edebilecek.
S Sport Plus üzerinden Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçı nasıl izlenir?
Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçını S Sport Plus üzerinden izlemek isteyen futbolseverlerin öncelikle platforma giriş yapması gerekiyor. Aktif aboneliği bulunan kullanıcılar, S Sport Plus'ın mobil uygulaması veya resmi internet sitesi üzerinden hesaplarına giriş yaptıktan sonra "Canlı Yayınlar" bölümünden karşılaşmayı izleyebiliyor.
S Sport Plus; bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve desteklenen akıllı televizyonlarda kullanılabiliyor. Böylece kullanıcılar, Gornik Zabrze-Fenerbahçe mücadelesini internet bağlantısı bulunan tüm uyumlu cihazlardan canlı olarak takip edebiliyor.