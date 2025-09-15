Trump'ın İstediği Oluyor: ABD ve Çin, TikTok Konusunda Anlaşmaya Varmak Üzere

Donald Trump'ın başından beri istediği şey olan TikTok'un ABD'nin kontrolüne geçmesi görünüşe göre yakında gerçeğe dönüşecek.

ABD ile Çin arasında aylardır süren TikTok görüşmelerinde kritik bir adım atıldı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Madrid’deki ticaret görüşmeleri sırasında TikTok’un Çinli sahibi ByteDance’ten ayrılarak ABD kontrolüne geçmesini öngören bir “çerçeve anlaşmaya” varıldığını açıkladı. Başkan Donald Trump’ın, bu hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşerek anlaşmayı resmileştirmesi bekleniyor.

Söz konusu anlaşma, TikTok’un ABD’de yasaklanmaması için verilen ertelemelerin ardından geldi. Daha önce birkaç kez son tarih ertelenmiş, uygulamanın satışı veya yasaklanması gündeme gelmişti. Ayrıca bu yeni çerçeve anlaşmanın, “Yabancı Düşmanların Kontrolündeki Uygulamaları Koruma Yasası” kapsamındaki şartları karşılayıp karşılamayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

ABD ve Çin'in TikTok'un devri konusunda anlaştığı söyleniyor

New York Times’ın aktardığına göre Çin tarafı müzakerelerde “çok agresif talepler” öne sürdü. Keza yine daha önce benzer bir anlaşma girişimi Trump’ın ticaret savaşı nedeniyle başarısız olmuştu. Bu kez Oracle ve bazı yatırımcı gruplarının TikTok’a ortak olması, ByteDance’ın ise azınlık hissedar olarak kalması öngörülüyor.

Bunun yanı sıra Trump da Truth Social’da yaptığı paylaşımında görüşmelerin “çok iyi” geçtiğini belirterek, gençlerin çok istediği bir şirketin kurtarılması için anlaşmaya varıldığını söyledi.

Son olarak anlaşma görüşmelerinin dışında TikTok’un yalnızca ABD kullanıcı verileriyle eğitilmiş yeni bir algoritma üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında.