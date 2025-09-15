Tümü Webekno
En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil Uygulama

Trump'ın İstediği Oluyor: ABD ve Çin, TikTok Konusunda Anlaşmaya Varmak Üzere

Donald Trump'ın başından beri istediği şey olan TikTok'un ABD'nin kontrolüne geçmesi görünüşe göre yakında gerçeğe dönüşecek.

Trump'ın İstediği Oluyor: ABD ve Çin, TikTok Konusunda Anlaşmaya Varmak Üzere
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ABD ile Çin arasında aylardır süren TikTok görüşmelerinde kritik bir adım atıldı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Madrid’deki ticaret görüşmeleri sırasında TikTok’un Çinli sahibi ByteDance’ten ayrılarak ABD kontrolüne geçmesini öngören bir “çerçeve anlaşmaya” varıldığını açıkladı. Başkan Donald Trump’ın, bu hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşerek anlaşmayı resmileştirmesi bekleniyor.

Söz konusu anlaşma, TikTok’un ABD’de yasaklanmaması için verilen ertelemelerin ardından geldi. Daha önce birkaç kez son tarih ertelenmiş, uygulamanın satışı veya yasaklanması gündeme gelmişti. Ayrıca bu yeni çerçeve anlaşmanın, “Yabancı Düşmanların Kontrolündeki Uygulamaları Koruma Yasası” kapsamındaki şartları karşılayıp karşılamayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

ABD ve Çin'in TikTok'un devri konusunda anlaştığı söyleniyor

TikTok

New York Times’ın aktardığına göre Çin tarafı müzakerelerde “çok agresif talepler” öne sürdü. Keza yine daha önce benzer bir anlaşma girişimi Trump’ın ticaret savaşı nedeniyle başarısız olmuştu. Bu kez Oracle ve bazı yatırımcı gruplarının TikTok’a ortak olması, ByteDance’ın ise azınlık hissedar olarak kalması öngörülüyor.

Bunun yanı sıra Trump da Truth Social’da yaptığı paylaşımında görüşmelerin “çok iyi” geçtiğini belirterek, gençlerin çok istediği bir şirketin kurtarılması için anlaşmaya varıldığını söyledi.

Son olarak anlaşma görüşmelerinin dışında TikTok’un yalnızca ABD kullanıcı verileriyle eğitilmiş yeni bir algoritma üzerinde çalıştığı da gelen bilgiler arasında.

TikTok’un DM’lerinin En Büyük Eksikliklerinden Biri Giderildi: Ses Kaydı ve Görsel Gönderebileceksiniz! TikTok’un DM’lerinin En Büyük Eksikliklerinden Biri Giderildi: Ses Kaydı ve Görsel Gönderebileceksiniz!
Trump’ın da Kafası Karışık: Yasaklamaya Çalıştığı TikTok’ta Beyaz Saray Hesabı Açtı Trump’ın da Kafası Karışık: Yasaklamaya Çalıştığı TikTok’ta Beyaz Saray Hesabı Açtı
Tiktok

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Bilgiler Geldi: Ekran Boyutu Belli Oldu!

Samsung Galaxy S26 Ultra'dan Yeni Bilgiler Geldi: Ekran Boyutu Belli Oldu!

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

Türk Edebiyatının Usta Kalemlerinin Elinden Çıkıp Sonrasında Şarkıya Dönüşmüş 10 Meşhur Şiir

HyperOS 3 ile Xiaomi Telefonlara Gelecek 5 Büyük Yenilik

HyperOS 3 ile Xiaomi Telefonlara Gelecek 5 Büyük Yenilik

Xiaomi, 80'den Fazla Telefonda HyperOS 3'ü Test Etmeye Başladı! İşte Başlıca Modeller

Xiaomi, 80'den Fazla Telefonda HyperOS 3'ü Test Etmeye Başladı! İşte Başlıca Modeller

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı, Yapay Zekânın "Balon" Olduğunu Söyledi

OpenAI Yönetim Kurulu Başkanı, Yapay Zekânın "Balon" Olduğunu Söyledi

iOS 26 ile iPhone'ların Pilini İyileştirecek 5 Özellik

iOS 26 ile iPhone'ların Pilini İyileştirecek 5 Özellik

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim