Sosyal medya platformları artık yalnızca eğlence için değil, siyasetçiler için de önemli bir iletişim aracı haline geldi. Özellikle genç seçmenlere ulaşmak isteyen liderler, TikTok gibi popüler uygulamalara yöneliyor. Beyaz Saray’ın son hamlesi de bu eğilimin en dikkat çekici örneklerinden biri oldu.

Beyaz Saray, bir zamanlar yasaklanması gündeme gelen TikTok’ta artık resmî bir hesapla yerini aldı. Trump, ilk döneminde uygulamayı kapatmak için kararname imzalasa da bu kez farklı bir yol izliyor ve TikTok’u doğrudan halkla iletişim kurmak için kullanmaya başlıyor.

Beyaz Saray’ın yeni TikTok hesabından yapılan ilk paylaşımda Trump’ın farklı etkinliklerdeki görüntüleri yer aldı. Arkada Kendrick Lamar’ın şarkısı çalarken, videoya popüler bir akım havası katmak için Michael B. Jordan’ın başrolünde olduğu Creed filminden esinlenen bir TikTok trendine de gönderme yapıldı.

Genç seçmenlere ulaşmayı hedefliyor

Trump’ın “Ben sizin sesinizim” sözleri dikkat çekerken, açıklama kısmında “Amerika GERİ DÖNDÜ! Naber TikTok?” ifadeleri yer aldı.Trump’ın seçim kampanyasında kullandığı TikTok hesabının 15 milyondan fazla takipçisi bulunuyordu. Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan’ın mesajının 2024 seçimlerinde TikTok’ta genç seçmenlere ulaştığını belirtti. Açıklamada, bu yeni hesabın da önceki başarıların üzerine inşa edilerek farklı bir iletişim kanalı oluşturacağı ifade edildi.

Geçmişte platforma mesafeli duran Trump, ilk başkanlık döneminde TikTok’u ulusal güvenlik gerekçesiyle yasaklamak için kararname imzalamıştı. O dönemde Çin merkezli ByteDance’in topladığı verilerin, ABD’li kullanıcıların bilgilerinin Çin yönetiminin eline geçebileceği endişesi öne çıkıyordu. Ancak bu yıl başında yeniden göreve başlayan Trump, yasağı askıya aldı ve ByteDance’e ABD’deki işini devretmesi için süre tanıdı.

Bir dönem kapatılmak istenen TikTok, şimdi Trump yönetiminin elinde yeni bir iletişim kanalı olarak öne çıkıyor. Aslında bu durum siyasetin sosyal medyayla geldiği noktayı ve de gençlere ulaşmanın artık öncelikli bir hedef olduğunu açıkça ortaya koyuyor da diyebiliriz.