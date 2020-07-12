‘Maske Takmam’ Diyen Donald Trump, İlk Kez Maske Taktı

Daha önce maske takmayacağını söyleyen ve takan rakibiyle dalga geçen Donald Trump, salgının başından bu yana ilk kez maske taktı. Trump, maskeye hiçbir zaman karşı olmadığını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, bugüne kadar koronavirüsü ciddiye almamasıyla ve COVID-19 salgını hakkındaki ilginç yorumları ve çıkışlarıyla gündeme gelmişti. Zaman zaman virüs hakkında dediğinin tam tersini söyleyen ya da yapan Trump, bugün de aynı tarz bir örnekle karşımıza çıktı.

Donald Trump, zaman zaman virüsü hafife almış olmanın yanı sıra zaman zaman da virüs hakkında ciddi açıklamalarda da bulundu. Ancak ABD Başkanı, bugüne kadar yaptığı açıklamalar veya herhangi bir etkinlik sırasında hiçbir zaman koruyucu bir maske takarken görülmedi. Ta ki bugüne kadar.

Donald Trump, koronavirüs çıktı çıkalı ilk kez maske taktı:

ABD’de askeri bir hastanede yaralı askerlerle ve sağlık çalışanlarıyla buluşan ABD Başkanı Donald Trump, salgın başladığından bu yana ilk kez maske takarken görüntülendi. Donald Trump, ilk defa toplum içinde maske takmasının nedenini de Beyaz Saray’dan ayrılırken şu sözlerle açıkladı:

‘Maskelere karşı hiçbir zaman karşı değildim ancak bunların bir zamanı ve yeri olduğunu düşünüyorum. Bence bir hastanedeysen ve özellikle çok sayıda insanla konuşacaksan maske takmak harika bir şey.’

Donald Trump’ın ilk kez maske takmasının zamanı da oldukça şüphe çekiciydi. Amerika Birleşik Devletleri, cumartesi günü koronavirüslü vaka sayısında yeni bir günlük rekor kırdı. Ülke genelinde yapılan testler sonucunda koronavirüs tespit edilen insan sayısı 66.528 olarak açıklandı.

Trump'ın maske hakkında daha önce yaptığı açıklamalar:

Geçtiğimiz hafta Fox Business Network’e konuşan Donald Trump, maskeler hakkında iyimser açıklamalarda bulunmuştu. Trump, “Maskeyi destekliyorum.” dedikten sonra yüzünde maske varken görünüşünü biraz da olsa beğendiğini açıklamıştı ve kendini garip bir şekilde Lone Ranger’a benzetmişti.

Ancak Donald Trump, bunun öncesinde yaptığı başka bir açıklamadaysa maske takmayacağını söylemiş, hatta maske takan ve kendisinin başkanlık yarışındaki rakibi olan Joe Biden’la dalga geçmişti. Donald Trump’ın ilerleyen günlerde de maske kullanmaya devam edip etmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.