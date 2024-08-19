ABD Huawei yaptırımlarını kaldırabilir

ABD'li politikacılar, Ticaret Bakanlığı yetkililerine mektup yazdılar. Bu mektupta, Huawei gibi Çinli teknoloji şirketlerine yönelik yaptırımların kaldırılması isteniyor.

ABD hükûmeti, Donald Trump döneminde teknik olarak tüm tüketicileri ilgilendiren bir karara imza attı. Bu karar, ABD'li teknoloji şirketlerinin, Çinli şirketlerle iş birliği yapmalarını engelledi. Hatırlayan okurlarımız vardır; bu karar, bir dönemlerin parlayan akıllı telefon üreticilerinden Huawei'nin köşeye sıkışmasına yol açtı. Firma öyle bir noktaya geldi ki artık Çin dışında varlık gösteremiyor.

Ancak bu durum yakında değişebilir gibi görünüyor. Kaliforniya'da bir grup politikacı, ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi Alan Estevez'e mektup yazdılar. Bu mektupta, Çinli firmalara yönelik yaptırımların artık esnetilmesi gerektiği ifade ediliyordu. Alex Padilla ve Zoe Lofgren isimli yetkililer, daha fazla yaptırımın artık ABD'nin rekabet gücüne zarar vereceğine inanıyorlar.

ABD, kendi şirketlerinin rekabet gücünü artırmak için Huawei'nin yasaklarını kaldırabilir

Politika yapıcıların yazdığı mektup, şu an için tavsiye niteliğinde. Yani henüz kesinleşmiş bir durum yok. ABD Ticaret Bakanlığı, mektubu değerlendirdikten sonra yaptırımları kaldırmayı ve esnetmeyi içeren düzenlemeler oluşturabilir. Böylesi bir durumda Huawei'nin yeniden küresel oyuncular arasına girebileceğini rahatlıkla dile getirebiliriz.

Bu arada; söz konusu mektubun ABD tarihinde bir ilk olmadığını söyleyelim. Alex Padilla, bundan birkaç ay önce de benzer bir lobi çalışması yürütmüştü. Padilla, o dönemlerde yaptığı açıklamalarda bu tür yaptırımların kaldırılması ile çip araştırma ve geliştirme alanında daha iyi çalışmalar yapılabileceğini söylemişti. Bakalım bu lobi çalışması, hükûmet tarafında nasıl karşılık görecek.